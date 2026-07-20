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Почему всем нужно обязательно есть чечевицу и что из нее приготовить: делимся полезной информацией

Ирина Мельниченко
Новости. Общество
1 минута
1,8 т.
Чем полезна чечевица
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Чечевица – ценный источник растительного белка, железа и пищевых волокон. Специалисты утверждают, что она стабилизирует уровень сахара в крови, способствует снижению "плохого" холестерина, улучшает пищеварение и надолго дарит чувство сытости, помогая поддерживать здоровый вес. Стоит отметить, что одна чашка вареной чечевицы содержит около 18 г белка, а также продукт богат фолиевой кислотой (витамин B9) и железом, которые активно участвуют в кроветворении, защищают от анемии и помогают бороться с хронической усталостью.

Чем полезна чечевица

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного белкового блина из полезной чечевицы. 

Ингредиенты:

  • Красная чечевица 70 г
  • Вода 200–300 мл
  • Соль
  • Масло для жарки 5 г

Для начинки:

  • Куриное филе варено-копченое 50 г
  • Сливочный сыр 30 г
  • Зелень

Способ приготовления: 

1. Чечевицу залить водой и оставить на несколько часов или на ночь, после промыть и слить лишнюю воду.

Чечевица для блина

2. Измельчить блендером до состояния однородного пюре.

Готовая основа

3. Обжарить блин на небольшом количестве масла под закрытой крышкой.

Приготовление блина

Добавить начинку и сложить пополам!

Готовое блюдо

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