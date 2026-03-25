Почему в СССР водительское удостоверение не действовало в других городах: так продолжалось десятилетиями

СССР присоединился к Женевской конвенции о дорожном движении только в 1963 году. Именно после этого в стране начали переходить на международные стандарты, а водительские удостоверения постепенно стали похожими на современные – с четкими категориями и единым оформлением.

До того времени ситуация была совсем другой. OBOZ.UA рассказывает о ее странностях и несоответствиях. Так система на тот момент выглядела как нечто среднее между старыми дореволюционными правилами и новыми подходами, но без четкого единства. Из-за этого возникали абсурдные ситуации: документ, выданный в одном городе, мог не восприниматься в другом. Например, удостоверение из Москвы могли вызвать трудности при проверке в Ленинграде.

После революционных изменений старые документы постепенно утратили силу. Уже в 1923 году ввели новые удостоверения для водителей. Хотя формально существовали категории, четких стандартов не было: закон лишь очерчивал общие рамки, а все остальное – текст, формат и вид документа – определяли местные органы власти.

В результате каждый регион фактически имел собственную версию удостоверения. Из-за этого водители сталкивались с проблемами: в разных городах документы могли не понимать или не признавать. Известно, что ленинградские удостоверения иногда не могли нормально проверить в Москве – их структура была непонятной для инспекторов или казалась недостаточной для подтверждения квалификации.

И сам подход к классификации водителей был другим. Их распределяли не по типу транспортного средства, а по уровню подготовки. Начальным этапом был "шофер-любитель", после которого шли профессиональные ступени. При этом от водителя требовалось не только умение управлять авто, но и знание его строения – фактически он должен был быть и водителем, и механиком одновременно.

В 1956 году власти попытались навести порядок и ввели систему из четырех уровней: любитель и профессиональные классы III, II и I. Однако принцип остался привязанным к производству. Категорию определяло предприятие, где работал человек, а не учебное заведение.

Повышение квалификации происходило через специальные комиссии при автохозяйствах. В них входили не только технические специалисты, но и представители общественных структур. Учитывали не только водительские навыки, но и общую характеристику – стаж, дисциплинированность, ответственность. Чтобы получить высший уровень, нужно было преодолеть десятки тысяч километров – фактически доказать свой опыт на практике.

Интересно, что водительское удостоверение тогда выполняло более широкую функцию, чем сейчас. Оно могло содержать информацию о личных качествах человека, включая его поведение в коллективе. Это отражало подход эпохи, когда профессиональные навыки рассматривали вместе с характером.

Хотя предприятия играли важную роль в этой системе, лишение прав оставалось исключительно в компетенции милиции – окончательное решение всегда принимало государство.

Только после 1963 года ситуация постепенно изменилась. С тех пор появились единые правила, понятное разделение на категории и стандартные удостоверения. До этого же водитель в СССР мог оказаться в странном положении: его документ был действительным, но реально действовал только в пределах того города, где его выдали.

