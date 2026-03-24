Какие профессии уважали больше всего в СССР: сейчас все изменилось

Советское общество, несмотря на официальные лозунги о равенстве, имело уникальную особенность. Социальный статус человека в СССР почти никогда не совпадал с его финансовым положением.

Фактически, в Союзе существовали две параллельные системы ценностей. В идеологической почитали работников рабочих специальностей и ученых. А в прагматической настоящая власть принадлежала тем, кто имел доступ к распределению дефицитных товаров. OBOZ.UA вспоминает какие профессии приносили престиж, а какие – деньги. И разбираемся, как все изменилось с советских времен.

Космонавты: абсолютная вершина общественного признания

После полета Юрия Гагарина в 1961 году СССР охватила настоящая космическая эйфория. Портреты космонавтов висели в каждой школе, их именами называли детей, а каждый мальчишка мечтал примерить скафандр и отправиться в полет на ракете.

Космонавты в Союзе получали не только всенародную любовь, но и материальные блага. Им предоставляли внеочередные квартиры в Москве, автомобили "Волга", чеки для магазинов "Березка". Впрочем, за внешним лоском скрывались титанические нагрузки и риск для жизни.

"Почетные" профессии: уважение вместо денег

На земле список почетных профессий включал учителей, врачей, работников правоохранительных органов. Их уважали, о них писали в газетах, им вручали ордена и звания. Учитель считался "инженером человеческих душ", а врач – хранителем здоровья строителей коммунизма.

На деле же это были профессии, которые не давали человеку никаких адекватных перспектив. Зарплаты этих специалистов были скромными – даже после повышения 1972 года доход врача или педагога редко превышал 150–200 рублей. Почет был своеобразной компенсацией за невысокий уровень жизни.

Престижные и "хлебные" профессии: продавцы, таксисты, работники столовых

В условиях плановой экономики и тотального товарного голода работники торговли стали настоящим привилегированным классом. Заведующий складом или товаровед мебельного магазина были людьми, с которыми мечтали дружить даже директора заводов.

Особое место в этой когорте занимали работники заведений общественного питания. Даже должность обычного повара в столовой позволяла кормить всю семью недоступными большинству продуктами.

Таксисты тоже принадлежали к своеобразной элите. Автомобиль в СССР был роскошью, а возможность им управлять да еще и получать чаевые и иметь доступ к топливу, которое регулярно сливали и продавали "налево" ставила водителей в привилегированное положение.

Блат и дефицит: настоящая валюта эпохи

Сама по себе зарплата в рублях значила немного. В стране, где за мебельным гарнитуром надо было стоять в очереди годами, ключевым ресурсом стал блат – система неформальных связей, которая могла давать доступ к определенным благам. Член политбюро получал до 1200 рублей, но главными были возможности: служебная машина, дача, спецпаек.

Высоко ценились профессии, связанные с поездками за границу: моряки, дипломаты, артисты балета. Они имели доступ к валюте, на которую можно было купить японские магнитофоны или американские джинсы. Такие "сувениры" разлетались, как горячие пирожки.

Что осталось сегодня

С распадом СССР система ценностей радикально изменилась. Профессия врача снова приобретает черты престижности, особенно в частном секторе. Космонавты перестали быть объектами массового поклонения. Теперь это хоть и романтическая и редкая, но все же обычная профессия. Исчезла элитарность продавцов и таксистов – конкуренция превратила эти занятия в обычный сервис.

Советская система профессий была попыткой построить мир, где статус определяется пользой для общества. Но человеческая природа и дефицитарная экономика создали причудливый мир, где почет соседствовал с бедностью, а скромная должность в мясном отделе давала больше власти, чем диплом доктора наук.

