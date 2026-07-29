Почему в СССР телевизор называли "голубым экраном": существует несколько версий

Современные экранные панели способны передавать миллионы ярких оттенков, но почему-то до сих пор многие называют свой телевизор "голубым экраном". На самом деле эта метафора перекочевала к нам в наше время из эпохи СССР.

Видео дня

Это выражение в советские времена возникло не на пустом месте. Его породила специфика физики первых кинескопов. OBOZ.UA вспоминает, почему телевизоры в Союзе стали называть "голубыми экранами" и как этот термин не просто закрепился, а стал целым культурным явлением.

Интересную версию выдвинул историк Семен Экштут, который связал появление этого выражения с событиями Второй мировой войны. По его словам, на советский высотный истребитель под Ленинградом установили небольшой телевизор для обнаружения вражеских самолетов. Прибор сильно ослеплял пилота в темноте, поэтому конструкторы нашли оригинальный выход: обтянули экран голубым целлофаном из довоенных запасов местной кондитерской фабрики, где им украшали коробки с конфетами. По мнению исследователя, именно этот случай мог дать толчок появлению выражения "голубой экран".

Однако главная и, по сути, единственная физическая причина кролась в электронно-лучевых трубках первых черно-белых телевизоров, таких как легендарный "КВН-49" или более поздние модели серии "Рубин". Внутренняя поверхность стекла покрывалась специальным веществом – люминофором. Когда электронный пучок бомбардировал этот слой, люминофор начинал светиться, образуя черно-белое изображение.

Однако создать состав, который давал бы идеальный нейтрально-белый цвет, инженеры того времени не могли. Наиболее распространенные люминофоры на основе сульфида цинка давали холодное, бледно-синеватое или серо-голубое свечение. Даже когда на экране показывали черно-белое кино или выпуск новостей, светлые участки изображения излучали отчётливый холодный спектр.

Особенно заметным этот эффект становился из-за тогдашней культуры просмотра. Телевизор обычно смотрели в полузатемненной комнате, чтобы не заглушать ярким электрическим светом довольно тусклое изображение и избежать бликов на выпуклом стекле. С улицы это выглядело так, будто в помещении горит голубая лампочка.

К тому же такое свечение контрастировало с желтовато-оранжевым светом ламп накаливания, которые использовались в быту. На этом фоне холодное сияние кинескопа выглядело чужеродным и почти магическим. Оно наполняло комнату холодными бликами, рисуя на стенах и лицах зрителей выразительные голубые тени. Человек, входящий в темную гостиную, в первую очередь видел именно этот мерцающий голубой луч, приковывавший внимание всей семьи.

Этот визуальный феномен быстро подхватила советская пресса, которая любила использовать такие метафорические термины (кукуруза – царица полей, автомобиль – железный конь и т. п.). Окончательно же закрепила это выражение в массовом сознании развлекательная программа "Голубой огонек", впервые вышедшая в эфир в 1962 году. Название прямо отсылало к тому самому характерному свечению экрана. С этого момента метафора превратилась в настоящий языковой штамп. Который, к тому же, пережил не только появление цветного телевидения, но и радикальное изменение технологий и отказ от кинескопных телевизоров.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, почему на некоторых советских автозаправках бензин подавали сверху.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.