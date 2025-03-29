Почему в СССР строительную плитку называли 'кабанчиком': объяснение

Если вы хоть раз в жизни делали ремонт, даже во времена СССР, то знаете, какое странное название строители, дизайнеры и архитекторы используют для обозначения прямоугольной облицовочной плитки. Они нежно зовут ее "кабанчиком".

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Но откуда появилось такое название? Ведь внешнего сходства с одноименным животным этот материал не имеет и близко. Происхождение термина выяснял OBOZ.UA.

Первую фасадную плитку такого формата начали изготавливать и использовать еще в 19 веке. В основном ею покрывали наружные стены. Отсюда и формат, напоминающий кирпич.

Изготовляли такую плитку в специальной двойной форме. Смесь заливали в нее и обрабатывали таким образом, что по обе стороны готовая плитка была глянцевой, покрытой глазурью, а посередине имела два круглых отверстия. Это облегчало транспортировку и хранение плитки – более толстый материал не был таким хрупким. А вот те же отверстия напоминали строителям свиной пятачок, поэтому они стали называть ее кабанчиком. Перед использованием по этому "пятачку" нужно было ударить специальным образом – плитка распадалась на две части, каждая из которых имела глазированную лицевую сторону и шершавую обратную, которая легко крепилась к стене специальным раствором.

Примечательно, что в Европе и США такую плитку называют metro или subway. Аналогичным материалом декорировали станции и переходы метрополитена, что и породило название.

Сегодня плитка "кабанчик" ассоциируется с популярным скандинавским стилем интерьеров. Ее изготовляют разных цветов, фактур и размеров. Также легко можно найти такую плитку без когда-то обязательного атрибута – 45-градусной фаски по периметру, делающей материал объемным. Но ее популярность остается неизменной.

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