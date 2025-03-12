Почему в СССР резко отказались от хорошей архитектуры: объяснение

Если сравнить дома, построенные в разные периоды существования СССР, можно заметить поразительную разницу в эстетических свойствах. Советская архитектура до 1955 года получила даже отдельное название – сталинский ампир, а затем началось интенсивное возведение "хрущевок" и позднее "брежневок".

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Почему так произошло, почему в Советском Союзе отказались от эстетики и комфорта в пользу тесного и невзрачного жилья, разбирался OBOZ.UA. Начало этой тенденции заложило постановление ЦК КПСС №1871 "Об устранении излишеств в проектировании и строительстве".

Идею борьбы с комфортным жильем выдвинул генеральный секретарь советской Компартии Никита Хрущев. Он вел политику отказа от любого сталинского наследия. Под горячую руку попал и подход к строительству жилья. Так называемые "сталинки" до сих пор считаются хорошим выбором, ведь у них толстые крепкие стены, они могут похвастаться высокими потолками и просторными помещениями. "Хрущевки" являются полной им противоположностью.

Впрочем, не только вопросы эстетики и борьбы с культом личности побуждали администрацию Хрущева пересмотреть принципы строительства. Большинство городского населения СССР в 1950-е гг. жило в коммуналках и бараках и не имело собственного жилья. Чтобы расселить людей, для них начали строить по всей территории СССР типовые дома по одинаковым проектам, которые позволяли одновременно экономить на стройматериалах и строить жилье быстрыми темпами.

Сначала это были дома, которые в народе прозвали "ободранными сталинками". Они обладали тем же уровнем комфорта, что и раньше, но возводились без декора фасадов и других визуально привлекательных архитектурных элементов. Впрочем, довольно быстро им на смену пришли безликие "хрущевки".

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