Во времена существования СССР рыбная промышленность была одной из самых развитых отраслей, что обеспечивало магазины разнообразными дарами моря, некоторые из которых сегодня найти достаточно сложно.

Среди этих уникальных продуктов особое место занимали крабовые консервы, которые, несмотря на доступность, не пользовались значительным спросом внутри страны. Однако именно они стали легендой за рубежом под загадочным названием "CHATKA". Этот бренд, известный во всем мире, имеет интересную историю своего возникновения, которая началась с непредвиденного обстоятельства.

Консервы СНАТКА

Вылов крабов активно развивался в СССР с конца 20-х годов, и уже через несколько лет страна достигла значительных успехов в этом деле, конкурируя с Японией. В лучшие времена максимальный улов достигал почти 30 миллионов экземпляров. Сначала крабовое мясо распространялось преимущественно на Дальнем Востоке, но с 30-х годов его начали реализовывать по всей стране в виде консервов, сопровождая это яркими рекламными плакатами.

До середины 60-х годов консервированный краб продавался по сравнительно невысокой цене, но не пользовался большим спросом. Тогда советская власть приняла решение экспортировать этот продукт, что оказалось чрезвычайно удачным шагом. Дальневосточный краб стал хитом за рубежом, особенно в США, благодаря высокому качеству, которое не уступало японскому, но по более привлекательной цене. Именно тогда консервы получили всемирное признание под брендом "CHATKA".

Название "CHATKA", которое стало известным в массовой культуре и на рекламных постерах, на самом деле имеет довольно необычное происхождение. Считается, что оно появилось совершенно случайно из-за досадной ошибки при печати первой партии этикеток. По самой популярной версии, этикетка была разработана для банок стандарта около 500 граммов, но из-за отсутствия нужных банок, консервы фасовали в меньшие по объему (250 граммов). Поскольку меньшие банки имели меньший диаметр, при наклеивании этикетка закрывала некоторые буквы полного слова "KAMCHATKA", оставляя лишь надпись "CHATKA".

Несмотря на эту первоначальную ошибку, первую партию консервов все же выпустили в оборот. Впоследствии производство с таким же названием продолжилось по инерции, а когда бренд стал узнаваемым, менять его название было уже нецелесообразно. Таким образом, "CHATKA" приобрела свое "бессмертие" на мировом рынке.

Хотя бренд "CHATKA" стал бессмертным за рубежом, в СССР крабовые консервы исчезли с прилавков широкого потребления в середине 60-х годов, и в дальнейшем их можно было приобрести преимущественно в валютных магазинах "Березка". Однако на экспорт СССР продолжал поставлять "CHATKA" вплоть до своего развала.

