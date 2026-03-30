Почему в СССР не было йогурта: причин несколько

Как только мы не используем йогурт в нашем рационе – и как самостоятельный кисломолочный продукт, и как десерт, и как основу для салатных (и не только соусов). Современному человеку сложно представить, что в СССР такого ценного продукта просто не существовало.

Видео дня

Это не значит, что советская промышленность не умела заквашивать молоко – как раз наоборот, линейка кисломолочных продуктов неожиданно широкой, как для отсталой пищевой промышленности Страны Советов. Однако "тот самый" йогурт в массовый обиход так и не попал, и на это было несколько фундаментальных причин. OBOZ.UA рассказывает, что это были за причины.

Чем особенный йогурт

Главная кулинарная фишка йогурта – его густая, почти кремовая текстура и мягкий, едва сладковатый привкус, который кардинально отличает его от резкого и щиплющего кефира. Если кефир обязан своим характером спиртовому брожению и кефирным грибкам, что делает его жидким и кислым, то йогурт рождается благодаря термофильным бактериям, которые работают при более высоких температурах и превращают белок в нежный гелеобразный продукт.

Почему его не выпускали в СССР

Советская медицина продвигала кисломолочные продукты как базу здорового питания, но на полках магазинов можно было найти в основном кефир и ряженку. Происходило так из-за технологического консерватизма. Молочная промышленность СССР была заточена под работу с кефирным грибком и мезофильными бактериями, которые давали короткий срок хранения. Тогда как для йогурта нужна болгарская палочка и термофильный стрептококк. Переход на закваску такого типа был довольно затратным, поэтому йогурт не выпускали в массовое производство.

Конечно, не могло обойтись здесь и без идеологии. Кисломолочные продукты в Союзе воспринимались как лечебно-профилактические, а не как лакомство. Кефир был частью "диеты №5" и обязательным элементом детского питания. А нежный и практически десертный йогурт снискал славу "буржуазного продукта". Поэтому найти что-то подобное можно было разве что в аптеке – продукт с коротким сроком хранения предназначался только для диетического питания.

Ну и, само собой, та самая технологическая отсталость, вносила свой вклад. Настоящий йогурт, к которому мы привыкли, предполагает наличие стабилизаторов и герметичной упаковки, а нередко еще и фруктовых наполнителей. В условиях дефицита качественных консервантов и проблем с логистикой такой продукт просто не "доживал" бы до прилавка. Советская молочка имела срок годности 3-5 дней. Выпускали ее в простых стеклянных бутылках с алюминиевой крышечкой, в которые продукт разливали без перемешивания с дополнительными ингредиентами.

Только в начале 90-х, когда на рынок хлынули зарубежные бренды с агрессивной рекламой о "живых бактериях", постсоветский потребитель узнал, что йогурт – это не просто действительно качественный и полезный молочный продукт, но и настоящее удовольствие. До этого времени его роль успешно выполнял домашняя простокваша с сахаром или магазинная сметана, щедро смешанная с домашним вареньем.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.