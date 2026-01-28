Почему в СССР каждая семья хранила газеты: их никто не выбрасывал

Быт людей в СССР отличался своей убогостью – не хватало всех средств и товаров, которые могли бы облегчить уход за домом. Зато газет с пропагандой в "совке" было вволю. Они выходили огромными тиражами и доставлялись по подписке в каждый дом.

Это побуждало людей широко использовать газетную бумагу в хозяйстве. Одним экземпляром "Правды" советский человек мог заменить половину ассортимента современного магазина бытовых товаров. Именно поэтому прессу не выбрасывали, а хранили в каждой семье. OBOZ.UA рассказывает, для чего газеты использовали в Союзе.

Сушка и сохранение обуви

Набивание мокрых сапог газетной бумагой было самым действенным способом сушки. В отличие от батарей, которые могли деформировать кожу или расплавить клей, газета мягко вытягивала влагу изнутри. Кроме того, бумага помогала держать форму обуви во время межсезонного хранения и частично поглощала неприятные запахи. Этот метод не потерял своей актуальности до сих пор.

Утепление окон и дверей

Старые деревянные рамы имели множество щелей, через которые зимой выходило тепло. Поэтому граждане СССР перед началом зимы собирали газеты, размачивали их в воде или сворачивали в плотные жгуты, забивая ими дыры в окнах, дверях и даже в полу. Сверху такие "швы" часто заклеивали бумажными полосками на мыльном растворе, создавая герметичный барьер против сквозняков. А весной это все приходилось отдирать и отмывать следы клейстера.

Полировка стекла

Хозяйки знали: ни одна тряпка не вымоет окна так чисто, как смятая газета. После мытья стекла мыльной водой его натирали бумагой. В отличие от тряпок из старой одежды, такие "салфетки для уборки" не оставляли ворса или разводов. Сейчас с этой задачей прекрасно справляются специальные скребки и салфетки из микрофибры.

Гигиена и замена туалетной бумаги

Туалетная бумага в Советском Союзе долгое время была редким товаром, поэтому кипа нарезанных газет в уборной была нормой. Перед использованием бумагу тщательно перетирали в руках, чтобы сделать ее более мягкой. Этот "лайфхак" был настолько массовым, что стал одним из символов советского быта.

Подложка под обои

Газеты выполняли роль своеобразной грунтовки во время ремонтных работ в домах советских граждан. Стены в домах были неровными и часто "сыпались", поэтому клеить обои прямо на бетон было рискованно. А слой газет обеспечивал более надежное сцепление с поверхностью, выравнивал мелкие дефекты и не давал новым обоям отклеиваться.

Упаковка и хранение пищи

Поскольку пищевой пленки или контейнеров в СССР не существовало, в газеты заворачивали все: бутерброды на работу, пирожки, перекусы для путешествий. Также газетную бумагу использовали как подстилку во время чистки рыбы или мяса, чтобы потом одним движением выбросить все отходы вместе с "салфеткой".

Защита поверхностей от пыли

Чтобы не тратить время на протирание труднодоступных мест, газетами застилали верхушки высоких шкафов и кухонных антресолей. Когда бумага покрывалась толстым слоем пыли, ее просто заменяли на новую. Это позволяло мебели годами оставаться чистой.

Использование вместо ковриков

В дождливую или снежную погоду газеты расстилали прямо на полу в коридоре или подъезде. Бумага быстро впитывала грязь и воду с подошв, что помогало поддерживать чистоту в квартире, когда под рукой не было резиновых или кокосовых ковриков.

Обложки для книг

Школьные учебники и библиотечные книги бережно заворачивали в газеты. Это был самый простой способ защитить обложки от затирания и грязных рук, поскольку специальные прозрачные чехлы появились гораздо позже.

Сбор макулатуры и обмен на книги

Старые газеты были государственным вторсырьем, которое сдавали на переработку. Школьники собирали макулатуру в рамках обязательных соревнований, а взрослые сдавали бумагу в специальные пункты приема в обмен на книги. За 20 килограммов сданной прессы можно было получить специальный талон, который давал право купить дефицитную художественную литературу – например, произведения Дюма, Жюля Верна или Конан Дойля, которые было невозможно найти в свободной продаже.

