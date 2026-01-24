Шампунь появился только в 70-х: почему в СССР были проблемы с гигиеной

Споры о том, были ли советские люди опрятными, продолжаются до сих пор. Для одних СССР ассоциируется с ароматом хозяйственного мыла и обязательной субботней баней, для других – с неделями без купания и газетами вместо туалетной бумаги. Образ "грязного советского быта" часто подается упрощенно и без учета реальных условий жизни

Видео дня

Чтобы понять, как люди мылись и почему именно так, стоит посмотреть на сочетание идеологии, инфраструктуры и повседневной реальности. OBOZ.UA рассказывает о советской гигиене.

Советская власть активно пропагандировала чистоплотность как элемент "здорового образа жизни". Лозунги вроде "В здоровом теле – здоровый дух" звучали отовсюду, детей с детства учили мыть руки и чистить зубы, а образы вроде Мойдодыра стали частью массовой культуры.

Государство прекрасно понимало: для заводов, армии и строительства нужны здоровые люди. Однако между пропагандой и реальностью пролегала пропасть. Пока средства вкладывались в военную промышленность и крупные идеологические проекты, горячая вода в каждой квартире оставалась недостижимой мечтой.

До 1960-х годов большинство советских граждан жили в коммунальных квартирах, общежитиях или бараках. Один туалет на несколько семей, часто – во дворе, отсутствие горячей воды и постоянные очереди к умывальнику были нормой. О ежедневном душе речь не шла вообще. Максимум – быстро обтереться холодной водой на кухне, что гордо называли "закалкой".

В селах ситуация была еще сложнее. Воду носили из колодца, мылись в тазике раз в неделю. В таких условиях поддерживать современные представления о гигиене было физически невозможно.

Настоящим спасением стали общественные бани. Суббота традиционно была банным днем: туда шли целыми семьями, беря с собой мыло, полотенца и веники. Очереди начинались с утра, в раздевалках было тесно, а комфорт оставался минимальным. Все – от тазика до скамейки – было общим, что способствовало распространению грибковых и кожных болезней.

Настоящие изменения наступили в 1960-х годах с массовым строительством хрущевок. Маленькие квартиры с тонкими стенами имели один неоспоримый плюс – собственную ванную комнату. Даже сидячая ванна и совмещенный санузел казались роскошью после жизни в бараках. Люди впервые получили возможность мыться дома, не дожидаясь банного дня.

Впрочем, проблемы оставались: перебои с горячей водой, аварийные трубы, а в некоторых городах – хрущевки вообще без ванн. Но для большинства это был настоящий бытовой прорыв.

Средства гигиены в СССР были отдельной проблемой. Хозяйственное мыло, дешевое и универсальное, было всегда. Им мыли тело, голову, стирали одежду и даже чистили посуду. Зубной порошок также не исчезал с полок. А вот туалетное мыло с ароматом, шампуни или любая "косметика" были дефицитом.

Туалетная бумага появилась только в конце 1960-х и сразу стала редкостью, поэтому газеты еще долго использовались. Женщинам было особенно трудно: до конца существования СССР фабричных гигиенических прокладок не было, их заменяли вата и многоразовые ткани.

Дефицит заставлял придумывать альтернативы. Голову мыли стиральным порошком, яйцами или мукой, уши чистили спичками с ватой, зубные щетки дезинфицировали одеколоном, а иногда им даже полоскали рот. В селах до 1970-х зубы часто чистили углем или не чистили вовсе. Сегодня такие практики кажутся шокирующими, но тогда они были вынужденным выходом.

OBOZ.UA ранее объяснял, на чем экономили в СССР.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.