Почему в СССР хрущевки имели именно 5 этажей: есть логическое объяснение

Когда мы произносим слово "хрущевка", в голове возникает картинка дома высотой именно в 5 этажей. И действительно, большинство домов такого типа застройки во всем СССР были именно пятиэтажными. Но задумывались ли вы, почему?

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За выбором конкретных габаритов стояла довольно четкая логика. Такая высота была напрямую связана с главным принципом массового жилищного строительства того времени: квартиры нужно было возводить быстро, в больших количествах и как можно дешевле. OBOZ.UA рассказывает, как это удавалось.

Один из главных способов сэкономить заключался в отказе от установки лифта. Согласно тогдашним советским строительным нормам, пятиэтажный дом можно было проектировать без лифта, тогда как для более высоких зданий он уже был обязательным. В нормативных документах 1960-х годов, в частности, говорилось о необходимости лифтов в домах от шести этажей при определённой высоте верхнего этажа.

При этом лифт, как мы понимаем, – это не только сама кабина. Требовались шахта, соответствующее оборудование, дополнительные конструктивные решения, электроснабжение и последующее обслуживание. Для жилья, которое задумывалось как максимально дешевое, это означало лишние расходы на необходимую инфраструктуру. Именно поэтому пятиэтажка оказалась своеобразным пределом. Более высотная застройка требовала более серьезных затрат.

Такой подход в целом был присущ философии хрущевского жилищного строительства. Типовые дома проектировали максимально простыми, использовали крупные стандартные элементы, а сам процесс всё больше автоматизировали. В результате дома превратились в конструкции, которые можно было быстро собирать уже непосредственно на месте.

Поэтому массовое строительство пятиэтажек продолжалось примерно до середины 1960-х годов. После чего ситуация начала меняться. Поскольку технологию панельного строительства довели до необходимого уровня, строительная отрасль в СССР смогла перейти к другой концепции застройки – сдавать больше квартир, не разрастая города вширь. А более высокие дома позволяют эффективнее использовать городскую землю.

Так на смену массовым пятиэтажкам пришли девятиэтажные панельные дома. Их уже строили с лифтами, но девять этажей оставались выгодным компромиссом. Именно на такую высоту дотягивались лестницы тогдашних пожарных машин.

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