Почему в СССР дети разламывали жвачку перед тем, как съесть, и при чем здесь Америка

Сегодня на магазинных полках можно обнаружить множество разнообразных вкусностей. Но в СССР ассортимент был очень ограничен, поэтому популярность среди всех сладостей имела импортная жевательная резинка.

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Однако подавляющее большинство детей почему-то всегда ломало жвачку пополам. О причинах этого своеобразного обряда читайте в материале OBOZ.UA.

Знаменитую жевательную резинку Turbo начали продавать на территории Советского Союза в начале 1980-х. От отечественной она очень сильно отличалась, в частности, насыщенным вкусом и наличием внутри упаковки вкладышей с изображениями машин.

Поэтому жвачка сразу понравилась детям и они начали массово просить родителей покупать им ее. Однако впоследствии популярность переросла в один из самых дурацких мифов того времени.

Почему дети ломали жвачки?

Ни для кого не секрет, насколько плохо власти Советского Союза относились к США. Ненависть и пропаганда влияли даже на детей и их поведение. Поэтому и несмотря на любовь к Turbo, некоторые дети ее боялись и всегда перед употреблением разламывали пополам для того, чтобы убедиться, что жвачка безопасна.

В школьных кругах того времени ходили слухи о том, что американские диверсанты кладут в знаменитую турецкую конфету лезвие и иглы, чтобы хоть как-то навредить коммунистическому режиму. Конечно, за всю историю резинки никто и никогда не находил в ней ничего опасного, но некоторые наивные дети все равно верили в эту чепуху.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, каким на самом деле было советское детство. Оказалось, что активные игры на свежем воздухе явились следствием того, что школьники не могли в комфорте находиться дома.

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