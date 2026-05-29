Его невозможно было достать: какой мотоцикл хотели все в СССР

Автомобильная промышленность в СССР производила продукцию, очень далекую от понятия качество. Касалось это как авто, так и мотоциклов. Именно поэтому те редкие зарубежные модели, которые попадали за железный занавес, становились культовыми, превращались в предмет обожания.

Так произошло и с восточногерманскими мотоциклами марки MZ. В Советском Союзе они появлялись нечасто, но каждый такой байк сразу привлекал внимание и вызывал искреннее восхищение. OBOZ.UA рассказывает его историю

Как появились мотоциклы MZ

В начале 1970-х в ГДР начали выпускать модель MZ ES 250/2. Она разительно отличалась от привычных для советских водителей мотоциклов. Машина оснащалась одноцилиндровым двухтактным двигателем объемом 243 куб. см, который развивал 19 лошадиных сил. При этом расход топлива оставался довольно скромным – около 5 литров на 100 км, а максимальная скорость достигала 120 км/ч. Четырехступенчатая коробка передач и воздушное охлаждение обеспечивали надежность в различных условиях эксплуатации.

Чем MZ привлекал советских мотоциклистов

Для тех, кто привык к советской технике аналогичного класса, такие характеристики выглядели почти идеальными. Особенно впечатляла возможность установки бокового прицепа при относительно небольшом весе самого мотоцикла – всего 162 кг. В СССР мотоциклы с коляской обычно были массивными и угловатыми, поэтому легкая модель с такой опцией вызвала настоящий интерес.

После обновления конструкции инженерам удалось еще больше усовершенствовать показатели: массу уменьшили до 135 кг, а мощность повысили до 21 лошадиной силы. Максимальная скорость выросла до 130 км/ч, при этом расход топлива остался на том же уровне – около 5 литров на 100 км.

Как MZ попадали в СССР

В самой ГДР приобрести такой мотоцикл не составляло проблемы. Однако вывезти его в Советский Союз могли только те, кто длительное время находился там из-за работы или службы. Даже в таком случае вопрос запчастей оставался сложным – их приходилось доставать через знакомства или привозить при случае.

Несмотря на это, определенное количество мотоциклов MZ все же оказалась в СССР. На дорогах они были большой редкостью, и каждый такой экземпляр сразу бросался в глаза. Необычный вид, глубокий, но не громкий звук двигателя, а также отсутствие привычного дыма производили сильное впечатление на молодежь, которая до того видела подобную технику разве что на экране.

Что ценили владельцы

Те, кому посчастливилось стать владельцем MZ, считали это большой удачей. Мотоцикл хорошо переносил длительные поездки, а двигатель стабильно работал в разных режимах — как на низких, так и на высоких оборотах. Обновленные версии уверенно вели себя на любом покрытии — от асфальта до грунтовых дорог. Байк не терял устойчивости в поворотах и был достаточно простым в управлении даже для неопытных водителей.

