Почему в СССР были космонавты, а в США – астронавты: простое объяснение

Во всех странах, которые когда-то входили в состав СССР и долгое время пользовались русским языком, человека, который летал в космос, привыкли называть словом "космонавт". Но, если вы наблюдали за миссией Artemis II, то точно обратили внимание – пассажиров корабля Orion везде называют астронавтами.

OBOZ.UA решил выяснить, почему же в разных частях мира одну и ту же профессию называют по-разному? А также почему к этой паре покорителей космоса впоследствии добавилось еще одно понятие – тайконавт.

Термины "космонавт" и "астронавт" возникли практически одновременно – в середине ХХ века. В этот период человечество только начинало осваивать космос и просто не имело готового слова для этой новой профессии. Ведущими игроками в этой области тогда были СССР и США, которые как раз находились в активной стадии холодной войны. И космическая гонка стала одним из главных способов двух супердержав помериться силами. Однако с этими терминами история еще интереснее.

Легко заметить, что оба термина имеют общий греческий корень "-наут" (nautes), что означает "мореплаватель" или "путешественник". А разница кроется в первой части слова. "Астронавт" происходит от греческого "astron" – "звезда", то есть буквально "тот, кто плавает среди звезд". Зато "космонавт" образован от "kosmos" – "вселенная" или "пространство", и означает "путешественник по космосу".

Научно эти термины равнозначны: они описывают человека, который прошел подготовку и осуществляет космические полеты. Однако зародились они из-за разных языковых традиций и опирались на разные предпосылки.

Так слово "астронавт" возникло задолго до появления американского аэрокосмического агентства NASA. Организацию основали в 1958 году, тогда как один из первых случаев употребления слова astronaut для обозначения космического путешественника фиксируют в 1928 году – на это указывает словарь Merriam-Webster. А в 1930 году его употребил в своем рассказе американский фантаст Нейл Р. Джонс.

Существительное "космонавт" пришло из русского языка, а источником его происхождения стал термин "космонавтика", который ввел польский ученый еврейского происхождения Ари Штернфельд. В 1933 году он выпустил научный труд "Введение в космонавтику". Впоследствии ее издали в СССР, а придуманный исследователем термин лег в основу названия профессии космического путешественника.

Интересно, что на рубеже ХХ и ХХI веков к этой паре добавился еще и третий термин – тайконавт. Именно в этот период Китай заявил о себе как о большой космической державе. Поэтому в англоязычной прессе появилось специальное слово для обозначения участников космических полетов, организованных в Поднебесной. За основу взяли китайское слово taikong, что означает "космос", и добавили к нему уже знакомый суффикс -наут. Интересно, что в самом Китае официально употребляют другой термин – юйханьюань, который буквально означает "космический навигатор" или "пилот космического полета".

Таким образом, "тайконавт" – это скорее неофициальное, но удобное для международного употребления название, возникшее по аналогии с "астронавтом" и "космонавтом". Оно подчеркивает участие Китая в современной космической гонке, которая уже имеет глобальный, а не двухполярный характер.

Итак, разные названия – "космонавт", "астронавт" и "тайконавт" – отражают не столько разницу в сути профессии, сколько исторические, языковые и культурные особенности разных стран. По сути же все они означают одно и то же: человека, который отправляется в космос.

