Астронавты миссии Artemis II вернулись на Землю: подробности приводнения в Тихом океане. Видео

В ночь на субботу, 11 апреля, астронавты миссии Artemis II успешно вернулись на Землю после 10-дневного путешествия вокруг Луны. Космический корабль Orion приводнился в Тихом океане около 3:10 по киевскому времени.

Об этом стало известно из прямой трансляции NASA. Командир Artemis II Рид Вайзман сообщил, что все четверо астронавтов прибыли домой в хорошей форме.

Как происходило возвращение

Сперва пилотируемый модуль Orion отделился от служебного. Служебный модуль сгорел в атмосфере, а командный модуль безопасно доставил астронавтов на Землю.

После этого было около шести минут тишины, когда корабль входил в атмосферу планеты. Астронавты испытывали интенсивное давление на грудь, а внешняя часть аппарата испытывала экстремальные температуры (до 2760 градусов по Цельсию).

Когда капсула Orion достигла высоты около 7,6 км, раскрылся первый из серии парашютов. Другие парашюты – в частности тормозные, пилотные и главные – разворачивались один за другим. Их задача – замедлить движение капсулы.

Космический аппарат Orion коснулся поверхности Тихого океана, когда парашюты опустились, обеспечив ему мягкую посадку на воду недалеко от побережья Калифорнии.

Рид Уайзман, Виктор Гловер, Кристина Кох и Джереми Хансен стали первыми людьми за последние 53 года, которые облетели Луну. После приводнения началась их эвакуация, а дальше астронавтов ждет медицинский осмотр и путешествие в Сан-Диего.

Как сообщила Лилиана Вильярреал, директор по посадке и эвакуации Artemis II NASA, астронавтов Artemis II вытащат из капсулы Orion и доставят в медицинский отсек на борту эвакуационного судна ВМС США USS John P. Murtha в течение двух часов после приводнения.

Администратор NASA Джаред Айзекман заявил, что миссия была успешно выполнена, и похвалил экипаж как "абсолютно профессиональных астронавтов, замечательных коммуникаторов и почти поэтов", а также "послов от человечества к звездам".

"Это не просто достижение для NASA. Это достижение для человечества, опять же, историческая миссия на Луну и обратно", – добавил он.

Что известно о миссии

Мы писали о том, что этот полет стал важным шагом перед будущей высадкой людей на Луну. NASA рассматривает миссию как генеральную репетицию перед следующими этапами программы, которые предусматривают возвращение астронавтов на поверхность спутника впервые с 1972 года.

Интересно, что экипаж установил и определенные рекорды. Они отдалились от Земли более чем на 252 тысячи миль, превысив достижения миссии Apollo 13. И в то же время каждый из них вошел в историю по-своему: Гловер стал первым темнокожим астронавтом в лунной миссии, Кох – первой женщиной, а Хансен – первым представителем другой страны.

Как сообщал OBOZ.UA, NASA обнародовало серию уникальных снимков, сделанных астронавтами миссии Artemis II во время семичасового наблюдения за поверхностью Луны. Среди них – фото "заката Земли", когда астронавты увидели, как наша планета скрывается за горизонтом своего спутника.

