Почему учителю могут отказать в оформлении отсрочки от мобилизации: подробное объяснение

Учителя в Украине могут оформлять отсрочку от мобилизации удаленно через "Резерв+". Однако даже наличие законного права не гарантирует автоматического оформления отсрочки, если в государственных реестрах есть ошибки или несоответствия.

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Особенно проблемы могут возникать у педагогов, недавно устроившихся на работу. OBOZ.UA рассказывает, по каким причинам педагогам могут отказать и как этого избежать.

Почему могут отказать в отсрочке

Адвокат и кандидат юридических наук Евгений Филипец пояснил, что Министерство обороны после завершения тестирования полноценно запустило функцию оформления отсрочки для работников школ в "Резерв+". Система самостоятельно проверяет данные, однако для успешного оформления школа должна быть основным местом работы, а педагогическая нагрузка – не менее 0,75 ставки.

По словам Филипца, главной причиной отказа могут быть расхождения в государственных реестрах, особенно у недавно трудоустроенных педагогов.

"Если ты недавно принят на работу педагогический работник, у тебя могут возникнуть проблемы с оформлением отсрочки онлайн", – подчеркнул адвокат.

Перед подачей запроса он советует уточнить у директора или кадровика, правильно ли внесены данные в АИКОМ и совпадают ли они с информацией Пенсионного фонда.

Юрист привел случай, когда педагогу отказали из-за справки, не соответствующей установленной форме.

"Выяснилось, что причиной стала справка, не соответствующая утвержденной законодательством форме. Ответственность за такие нюансы в значительной степени несет руководитель учебного заведения", – пояснил Филипец.

Если проблему не удается решить онлайн, документы можно подать через ЦНАП.

Кто из работников образования может получить отсрочку

Право на отсрочку имеют не только учителя, но и, в соответствии с постановлением Кабмина № 963, воспитатели и ассистенты.

Для работы в школе разрешено принимать людей с любым высшим образованием, даже без профильного педагогического диплома. В дальнейшем их могут аттестовать и обучать.

В то же время для работников, работающих по совместительству, отсрочка не предусмотрена.

"Основное требование, определенное действующим законодательством, заключается в том, что место работы должно быть основным. По совместительству отсрочка, к сожалению, не предусмотрена", – отметил адвокат.

Нужно ли переоформлять бумажную отсрочку

Педагогам, у которых уже есть бумажная отсрочка, Филипец не советует дублировать её через "Резерв+". По его словам, система, скорее всего, выдаст отказ.

Он также подчеркнул, что право на отсрочку не означает её фактического оформления.

"Право на отсрочку не означает оформленную отсрочку. [...] Неоформленная отсрочка приведет к мобилизации", – предупредил Филипец.

Из-за возможных сбоев в работе приложений адвокат рекомендует педагогам иметь при себе распечатанные документы, подтверждающие статус и должность, а также паспорт и военно-учетную книжку.

Напомним, часть забронированных работников в Украине может лишиться отсрочки в сентябре из-за обновления требований к бронированию. В частности, для отдельных категорий с 1 сентября действует новое требование относительно минимальной зарплаты – 25 941 грн до уплаты налогов.

Ранее OBOZ.UA сообщал о том, что в Верховной Раде зарегистрировали законопроект, согласно которому мужчина сможет получить отсрочку от мобилизации после рождения ребенка на один год. Отсрочка будет действовать в течение первого года жизни ребенка и прекратится по достижении ребенком годовалого возраста.