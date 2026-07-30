Почему у капусты нет кочанов: ситуацию исправят две подкормки

Иногда капуста активно наращивает листья, но формирование кочанов задерживается. В такой ситуации растениям может не хватать питательных веществ, особенно перед началом завязывания.

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Именно в этот период важно поддержать капусту подкормкой, которая поможет ей окрепнуть и перейти к формированию урожая. Для этого можно приготовить два простых удобрения из доступных ингредиентов. OBOZ.UA рассказывает об эффективных подкормках.

Подкормка из навоза и золы

Для первого средства в ведро воды нужно влить два стакана жидкого навоза. После этого в смесь добавляют примерно 40 граммов древесной золы и тщательно перемешивают.

Раствор оставляют на три суток, чтобы он настоялся. Перед подкормкой грядку поливают чистой водой, а затем под каждый куст выливают около одного стакана готового настоя.

Дрожжевой настой с вареньем

Для второй подкормки понадобится половина литровой банки любого варенья. Его растворяют в ведре воды, а затем добавляют 100 граммов дрожжей.

Смесь ставят в теплое место и оставляют для брожения. В чистом виде настой не используют: перед внесением 250 миллилитров концентрата разводят в ведре воды.

Полученным раствором капусту поливают под корень.

Такие подкормки помогают поддержать развитие растений до начала завязывания плодов и способствуют формированию плотных кочанов.

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