13 сентября станет кармическим днем для многих и поставит точку в многих делах: больше всего почувствуют это 4 знака зодиака

Девы могут упростить свою повседневную рутину, Весы могут прямо заявить о чем-то, Скорпион может оценить качество своих отношений, а Близнецы могут пересмотреть один из своих планов. Особенно 13 сентября, из первой половины месяца накоплением перемен. Вместо того, чтобы ожидать прорывных событий, лучше рассматривать это время как возможность обновить то, что было запланировано еще летом.

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С астрологической точки зрения это создает интересное сочетание тем: с одной стороны, организация повседневной жизни и составление новых планов, с другой – отношения, общение и необходимость проанализировать то, что перестало работать так же хорошо, как раньше.

Астрологи утверждаю, что кроме того, в последующие дни Меркурий образует аспекты с Плутоном, Нептуном и Ураном, что с астрологической точки зрения можно интерпретировать как призыв более внимательно подходить к разговорам, идеям и информации, возникающим в это время. Поэтому нет необходимости принимать все решения сразу. Иногда полезнее заметить, какие вопросы внезапно начинают требовать конкретного ответа.

Дева может захотеть перестроить больше, чем планировала изначально

Для Девы новолуние в ее собственном знаке может стать символическим поводом для пересмотра повседневной жизни. И здесь легко переборщить. Одно изменение в календаре может вызвать необходимость реорганизации работы, дома, обучения, финансов и планов на всю осень. Вместо того чтобы начинать сразу пять новых проектов, Дева может выбрать одну область, которая действительно нуждается в корректировке. Возможно, достаточно будет по-другому распределить обязанности, исключить что-то, что отнимает слишком много времени, или установить конкретные рабочие границы. Эта неделя может быть более полезна в качестве начала эксперимента, чем как дата для знакомства с "новым собой".

Весы наконец-то смогли подобрать нужные слова

Меркурий войдет в знак Весов, что в астрологической символике указывает на важность общения, переговоров и поиска взаимопонимания. Для Весов это может стать хорошим поводом вернуться к разговору, который они вели в основном в своей голове некоторое время. Речь может идти об отношениях, распределении обязанностей, профессиональных обстоятельствах или ситуации, когда кто-то явно по-разному интерпретирует предыдущие договоренности. На этот раз не стоит придумывать пять вариантов заявления, чтобы ни один из них не звучал слишком решительно. Чем проще Весы сформулируют свои ожидания, тем меньше места останется для дальнейших догадок. Не каждый разговор закончится немедленным компромиссом, но ясность сама по себе может стать значительным изменением.

Скорпионы могут начать гораздо внимательнее относиться к своим отношениям

Вхождение Венеры в Скорпион более остро ставит тему близости и отношений в астрологическом календаре. Скорпионы могут проявлять меньше терпения к отношениям, основанным на преуменьшениях, случайных сообщениях и планах, которые так и не реализуются. Однако вместо того, чтобы подвергать кого-то эмоциональному испытанию, лучше понаблюдать за повседневной жизнью. Кто инициирует встречи? Кто помнит о договоренностях? Кому можно прямо сказать, что что-то не так? Близнецы могут изменить свое мнение по вопросу, который, как им казалось, был урегулирован

Уран начинает ретроградное движение в Близнецах, что с астрологической точки зрения можно интерпретировать как момент для пересмотра изменений, идей и ранее принятых направлений. Поэтому Близнецы могут вернуться к проекту, разговору или решению, которые они уже считали завершенными. Это не обязательно означает отступление. Новая информация может просто пролить иной свет на предыдущий выбор. Особенно в случае важных решений, лучше дать себе несколько дней, чем реагировать на первое же сообщение или предложение. Любопытство остается огромной силой для Близнецов, но на этой неделе способность сказать: "Я проверю и свяжусь с вами с ответом" может оказаться не менее полезной.

Эта неделя для всех больше подходит для внесения корректировок, чем для громких заявлений!

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