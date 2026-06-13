Почему собаки постоянно лижут и кусают лапы: не упустите из виду опасность

Ваша собака лижет и кусает лапы, когда лежит и отдыхает дома? Если да, то будьте осторожны, потому что речь здесь вовсе не идет о "мытье" после прогулки, как считает большинство.

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На самом деле, владельцы домашних животных должны следить за этим, особенно учитывая, что ветеринар предупредил, что такое поведение ненормально и, скорее всего, связано с опасностью, пишет Express.

Вот почему пристальное наблюдение за тем, что делает ваш четвероногий друг, может быть чрезвычайно полезным для владельцев и помочь им понять, что он думает и чувствует.

Как только они заметят такое поведение, то смогут гораздо лучше понять, что собака пытается вам сказать. По словам ветеринара Амира Анвари, если ваша собака лижет и кусает лапы, это может быть признаком того, что что-то серьезно не так.

"Скорее всего, существует медицинское объяснение тому, почему ваша собака лижет или кусает лапы, и этот вопрос должен быть решен с ветеринаром. Итак, это самые распространенные причины, по которым ваша собака может так поступать, и все они поддаются лечению, поэтому вам следует обратить на это внимание, поскольку ваша собака испытывает дискомфорт", – сказал ветеринар.

Прежде всего, это может быть аллергия. У собак она проявляется на коже, поэтому они сильно чешутся, начинают кусаться и облизывать лапы

Еще одна возможная причина – клещи и блохи. Эти паразиты также вызывают такую реакцию у животных.

Боль также проявляется у собак таким образом –, что они пытаются "зализать" ее.

Амир также подтвердил, что иногда собаки могут облизывать и кусать лапы по поведенческим причинам, таким как стресс или тревога. Также такое поведение может быть связано со скукой и разочарованием.

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