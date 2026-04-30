От кишечной инфекции до лептоспироза: никогда не позволяйте это собаке летом

Квалифицированная ветеринарная медсестра предостерегает владельцев собак от распространенной привычки, которая может представлять серьезные риски для здоровья своих питомцев. С приближением более теплой погоды такое поведение, вероятно, станет еще более частым.

Джейд, известная в TikTok как @jade.the.vet.nurs, посоветовала владельцам не позволять их собакам пить воду из общих мисок. Она рекомендует вместо этого брать с собой личный запас воды, предупреждая, что общие миски могут увеличить риск заболевания собак.

Эти емкости могут стоять в саду, в парке, возле магазинов или возле мест выгула собак.

Эксперт предупредила, что это может подвергнуть вашу собаку опасности, поскольку вы не можете быть уверены, насколько чистая миска и чистили ли ее вообще.

"Вы не знаете, как долго эта вода там стоит, не знаете, пресная ли она или стоячая, когда в последний раз мыли эту миску или чем ее чистили, и пили ли из нее другие. Не забывайте, что дикие животные также могут пить из этих мисок", - пояснила она.

Она пояснила, что собаки и другие дикие животные – от лисиц до грызунов – могут "распространять таких паразитов, как круглые черви, ленточные черви, лямблии и легочные гельминты".

Общие миски могут "также передавать инфекционные заболевания, такие как лептоспироз", который, по ее словам, обычно распространяется через грызунов, которые пьют воду или заходят в миску с водой.

Они могут служить идеальным "резервуаром для роста бактерий, таких как сальмонелла и кишечная палочка, которые могут серьезно расстроить желудок вашей собаки".