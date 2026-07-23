"Авиаканибализм": в России разбирают гражданские самолеты, чтобы обновить другие самолеты – ГУР

В России стали разбирать на запчасти гражданские авиалайнеры Airbus и Boeing, поскольку ресурс большинства самолетов уже отработан. Некоторые детали используют при ремонте других самолетов, другие изготавливают самостоятельно в кустарных условиях.

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Об этом сообщает пресс-служба Главного управления разведки. Это происходит на фоне того, что закупить запчасти для самолетов авиакомпании РФ не могут из-за санкций.

Что происходит

В то же время через третьи страны пытаются ввозить высокотехнологичные узлы двигателей и элементы пассажирских салонов. Кроме того, российские авиакомпании ограничены в международных рейсах.

"Без риска ареста за рубежом они могут использовать около 400 самолетов иностранного производства и менее полутора сотен самолетов российско-советского производства. Чтобы избежать арестов из-за санкций, россияне намерены использовать подставные лизинговые компании, – говорится в сообщении.

Чаще всего для ремонта самолетов в России одни машины разбирают на запчасти, чтобы поддерживать исправность других. Под разборку попадают даже абсолютно исправные самолеты.

Также в РФ разработали программу до 2030 года, которая предусматривает производство 994 гражданских самолетов и 765 вертолетов, на что выделили 12 миллиардов долларов. Однако российская авиастроительная отрасль не способна производить компоненты, соответствующие международным стандартам, из-за чего подобные программы неоднократно срывались.

С этим уже возникли сложности при производстве самолетов МС-21, Sukhoi Superjet и Ил-96. Провалом также ознаменовалась замена устаревших Ан-2, Ан-24 и Ан-26.

"Серьезной проблемой для россиян остаются производственные мощности. Их номинальная производительность составляет всего 26 самолетов в год, что не позволяет достичь показателей, определенных программой до 2030 года. Увеличение производства требует значительных дополнительных капиталовложений", – сообщают разведчики.

Также в ГУР заявили об отсутствии доступа авиакомпаний из России к западным программам аэронавигации. Кроме того, российская армия систематически глушит GPS, однако рейсы все равно продолжаются. В то же время в России в настоящее время находятся в ненадлежащем состоянии 158 аэродромов, а еще 134 аэродрома требуют капитальной реконструкции.

Как сообщал OBOZ.UA, Россия сохраняет способность наносить регулярные ракетные удары по территории Украины с применением баллистических ракет. Украинская военная разведка оценивает ежемесячные возможности противника на уровне до сотни таких ракет, при этом в РФ продолжается наращивание производства отдельных типов вооружения.

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