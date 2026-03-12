Почему пятницу, 13-е прозвали несчастливым днем: что нельзя делать

Тринадцатое число месяца, которое совпадает с пятницей, на протяжении веков остается одной из самых популярных тем для городских легенд и суеверий. Многие испытывают иррациональную тревогу, когда эти две части встречаются в календаре, наделяя день особой энергетикой.

Психологи даже выделили отдельный термин для обозначения страха перед этой датой — фриггатрискайдекафобия. Вера в фатальность этого дня настолько глубоко укоренилась в культуре, что она влияет на бизнес, личные планы и даже на ежедневные привычки людей в разных уголках планеты.

Почему пятницу 13 считают несчастливым днем

Корни этого страха уходят в глубокую древность и питается как историческими событиями, так и религиозными преданиями. Одной из самых известных версий являются события 13 октября 1307 года, когда французский король Филипп IV приказал арестовать тысячи рыцарей ордена тамплиеров, которых впоследствии подвергли пыткам и казнили.

В христианской традиции пятницу считают скорбным днем из-за распятия Иисуса Христа, которое, по некоторым исследованиям, произошло именно 13-го числа месяца нисана.

Скандинавская мифология предлагает свою легенду о пире в Валгалле: 12 богов наслаждались ужином, пока к ним не пожаловал незваный 13-й гость — бог коварства Локи. Его появление привело к убийству бога радости Болдера, что навсегда сделало число 13 символом беды.

Кроме того, тринадцатый день часто ассоциируют с полной фазой Луны, что также придает дню мистическую окраску.

Интересные факты о пятнице 13

Число 13 во многих культурах считается "неудачным", ведь оно идет после числа 12, которое часто символизирует гармонию и порядок. Например, существует 12 месяцев в году, 12 знаков зодиака, 12 апостолов и 12 олимпийских богов в греческой мифологии.

Из-за суеверий во многих зданиях отсутствует 13-й этаж или номер комнаты. В некоторых больницах и гостиницах также нет палат или номеров с этим числом.

Страх перед числом 13 даже имеет специальное название — трискайдекафобия, а страх именно пятницы, 13-го, называют параскаведекатриафобией.

В то же время интересно, что статистика не подтверждает повышенной опасности этого дня. Некоторые исследования показывают, что аварий в пятницу, 13-го, может быть даже меньше, ведь люди ведут себя осторожнее.

Что нельзя делать в пятницу 13-го

С этой датой связано много народных примет и предостережений. Например, в некоторых культурах советуют не проходить под лестницей, не разбивать зеркала и избегать встречи с черными котами.

В разных культурах существуют определенные табу, призванные уберечь человека от "черной магии" этого дня. Традиционно советуют избегать таких действий:

Важные начинания: Не рекомендуется подписывать крупные финансовые контракты, инвестировать деньги или принимать судьбоносные решения.

Не рекомендуется подписывать крупные финансовые контракты, инвестировать деньги или принимать судьбоносные решения. Дальние путешествия: Многие откладывают поездки, опасаясь несчастных случаев или технических поломок.

Многие откладывают поездки, опасаясь несчастных случаев или технических поломок. Свадьба: Считается, что брак, заключенный в этот день, обречен на ссоры и несчастья.

Считается, что брак, заключенный в этот день, обречен на ссоры и несчастья. Бытовые ритуалы: Некоторые избегают стричь ногти или волосы, чтобы не "укоротить" себе жизнь, а также стараются не разбивать зеркала и не проходить под лестницей.

Некоторые избегают стричь ногти или волосы, чтобы не "укоротить" себе жизнь, а также стараются не разбивать зеркала и не проходить под лестницей. Ссоры: Даже мелкий конфликт в этот день якобы может перерасти в масштабный скандал с долговременными последствиями.

