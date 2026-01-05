Почему пшено обязательно должно быть в рационе, как его правильно готовить и с чем есть: ответ специалиста

Пшено – очень вкусная и главное – ценная и полезная крупа, которую можно готовить на воде, молоке, а также добавлять в салаты и запеканки, делать каши. Для того, чтобы пшено не горчило, его нужно тщательно промыть несколько раз в горячей воде (пока вода не станет прозрачной) или обдать кипятком 2-3 раза, сливая воду.

Нутрициолог рассказала в Instagram о пользе пшена, а также с чем его лучше всего есть и как готовить.

Чем полезно пшено

"Как и у всех злаков, основа каш и пшена – это углеводы. Стоит отметить, что белка в пшене не много, из незаменимых аминокислот присутствуют почти все. Пшено – лидер не по количеству, а по качеству. В нем больше всего кальция – до 13% дневной нормы на 100 г. Пшено богато фенольными соединениями, особенно феруловой кислотой (быстрое заживление ран, защита кожи и противовоспалительные свойства) и катехинами (умеют связываться с тяжелыми металлами в крови и выводить, чтобы предотвратить отравление металлами). Чем желтее пшено, тем больше этих соединений!", – рассказала специалист.

Пшено помогает контролировать уровень сахара в крови

"Пшено богато клетчаткой и некрахмалистыми полисахаридами, двумя типами неперевариваемых углеводов, которые помогают контролировать уровень сахара в крови. Крупа имеет низкий гликемический индекс (ГИ), что означает, что она не повысит стремительно уровень сахара в крови, но напомню, что по сахару крови – это индивидуальный маркер, все будем реагировать по-разному. А также содержит растворимую клетчатку, которая становится вязкой в кишечнике. Это придерживает жиры и помогает снизить уровень холестерина", – объяснила эксперт.

Пшено является безглютеновым зерном

"Это супер выбор для людей с целиакией или тех, кто придерживается безглютеновой диеты по назначению (не всем его надо исключать, но большинство коррекционных протоколов пока на некоторое время таки устраняют пшеницу, рожь и перловую)", – подытожила нутрициолог.

С чем лучше есть пшено

Готовим в миксе с овощами, как замену риса в плове, ризотто, вместо кускуса, в теплых сладких кашах с ягодами, используем как муку.

