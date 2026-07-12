Почему после дождя появляется много лягушек: простое объяснение

После дождливого дня или ночи воздух часто становится прохладнее и насыщается влагой, а под ногами появляется множество луж. Если вы живете недалеко от пруда или озера, то наверняка замечали, что в такую погоду во дворе, в саду и особенно на газоне появляется много лягушек.

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Эксперты говорят, что это вовсе не случайность, а естественное поведение этих земноводных. Блог Марты Стюарт разбирался, почему появляются лягушки.

Влажная погода спасает лягушек от обезвоживания

Одна из самых очевидных причин, по которой лягушки становятся более активными после хорошего ливня, заключается в том, что повышенная влажность обеспечивает им комфорт и поддерживает водный баланс. Влажный воздух защищает их кожу от пересыхания. Благодаря особенностям ее строения лягушки впитывают влагу всем телом непосредственно из окружающей среды. Чем влажнее на улице, тем дальше они могут уходить на охоту от своих привычных водоемов, таких как пруды или озера, без риска пересохнуть. А высыхание для лягушек смертельно опасно.

Добычу становится значительно легче поймать

Ливень выманивает наружу не только лягушек – после него массово вылетают и выползают разнообразные насекомые. На поверхность выходят также черви, слизни и другие мелкие животные, на которых охотятся лягушки. Поэтому для земноводных наступает идеальное время, чтобы как следует наесться. Поскольку в сырости лягушки могут передвигаться свободнее, для них это лучший повод запастись энергией.

Дождь сигнализирует о прекрасных условиях для размножения

Что самое важное, дождь запускает у лягушек брачный период. Многие виды этих существ размножаются именно во время сильных ливней, когда пруды наполняются водой. Поэтому после хорошего ливня можно услышать особенно громкий лягушачий хор – самцы начинают квакать, чтобы привлечь самок для продолжения рода. Осадки поднимают уровень воды в прудах и болотах или создают временные лужи, которые становятся идеальным и, к тому же, более безопасным местом для яиц и головастиков. Однако не только сама вода является сигналом для начала брачного периода. Исследования показывают, что даже одного лишь звука и вибрации от капель дождя достаточно, чтобы лягушки начали звать себе пару.

Почему некоторые газоны привлекают больше лягушек

Определенные условия во дворе гораздо привлекательнее для лягушек. Они чаще появляются на газонах, где есть тень, высокая трава, опавшая листва, сады или вода поблизости. Такие участки лучше удерживают влагу и служат хорошим укрытием. Лягушки охотнее выбирают нескошенные лужайки, ведь высокая трава обеспечивает им защиту, а также они любят места возле прудов с богатой водной растительностью.

Впрочем, важно понимать, что лягушки не появляются из ниоткуда сразу после ливня. Просто остальное время они прячутся поблизости, а дождь создает для них более безопасные условия, чтобы наконец выбраться наружу.

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