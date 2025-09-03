Что сделать, чтобы спатифиллум цвел все время годами: простая задача

Мирные лилии (спатифиллум) имеют репутацию одних из самых популярных комнатных растений. Их популярность частично обусловлена способностью очищать воздух, удаляя токсины, и выживать при слабом освещении.

Однако цветы – это самое большое удовольствие от этого растения. Хотя они и декоративные, но также свидетельствуют о том, что ваше растение здорово. Заставить лилию мира цвести может быть сложно, и это часто заставляет людей задумываться, как помочь этому комнатному растению. На странице Flower Lovers в Facebook садовница Хелен Стивенс поделилась своими советами о том, как добиться непрерывного цветения спатифиллума.

По ее словам, все зависит от полива. Эти растения предпочитают постоянно влажную почву, но не переувлажнение.

Метод нижнего полива хорошо подходит для мирных лилий, поскольку позволяет поливать их глубоко, чтобы влага достигла всей корневой системы.

Для этого метода наполните лоток для растений мягкой или фильтрованной водой, убедившись, что почва контактирует с ней. Вода должна подниматься примерно до середины стенок горшка и никогда не переливаться через край.

Оставьте растение в воде примерно на 10 минут. Прикоснитесь к почве, чтобы увидеть, впитал ли он достаточно воды.

Если почва полностью влажная, удалите лишнюю воду из поддона. Добавьте больше воды, если почва все еще сухая. Затем дайте стечь воде.

Однако обязательно проверьте влажность почвы перед поливом – погрузите палец в почву. Если он сухой, пора тщательно полить растение.

