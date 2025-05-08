'Почему он до сих пор не в тюрьме?' Украинцев возмутило русскоязычное 'поздравление' нардепа Бойко с '80-летием победы'. Фото и видео

Скандальный народный депутат Юрий Бойко 8 мая записал для украинцев "поздравление с 80-летием победы". В видео он говорил на русском языке.

Видео дня

Ролик опубликован на YouTube-канале политика. Запись длится всего 37 секунд, из которых еще меньше – 24 – занимает короткая речь Бойко.

На русском языке он сказал, что "хочет поздравить всех с днем великой победы", ведь "80 лет назад наши предки победили страшного врага – нацизм".

И после этого оппозиционный политик повторил российский нарратив: он заявил, что миллионы украинцев являются "потомками народа-победителя".

Украинцы в комментариях поинтересовались, когда состоится полноценное расследование деятельности Бойко.

"Я единственного не могу понять, почему этот человек до сих пор не сидит в тюрьме?" "Позор, что он до сих пор в парламенте", "Бойко – кремлевский прихвостень", "И он получает зарплату из налогов, которые платят украинцы", – возмущаются интернет-пользователи.

Напомним, в 2025 году Юрий Бойко сложил полномочия руководителя запрещенной пророссийской партии "ОПЗЖ". Эту должность занял его экс-помощник Руслан Астахов.

В том же году, в соответствии с решением СНБО, президент Владимир Зеленский лишил Бойко госнаграды "Герой Украины".

Как писал OBOZ.UA, ранее депутаты ВРУ со второй попытки отозвали Бойко с должности парламентского члена Комитета по правам человека.

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