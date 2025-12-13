Почему обязательно нужно есть квашеную капусту и как ее готовить, чтобы она была белой, хрустящей и без неприятного запаха

Квашеная капуста – один из самых вкусных и полезных продуктов. Готовить ее можно очень просто в домашних условиях, достаточно всего лишь – выбрать не вялую, сочную капусту, и знать, как ее правильно готовить, чтобы закуска была без неприятного запаха.

Нутрициолог рассказала в Instagram, почему нужно есть квашеную капусту, чем она полезна и как правильно готовить.

Как квашеная капуста влияет на организм

Улучшает пищеварение

Благодаря природным пробиотикам (лактобактериям) поддерживает здоровую микрофлору кишечника.

Усиливает иммунитет

Содержит витамин C и полезные ферменты, которые укрепляют защитные функции организма.

Способствует похудению

Очень низкокалорийная (25 ккал/100 г) и создает ощущение сытости за счет клетчатки.

Улучшает состояние кожи

Благодаря антиоксидантам и пробиотикам уменьшает воспалительные процессы в организме.

Регулирует уровень сахара в крови

Кислота и клетчатка помогают стабилизировать уровень глюкозы после приемов пищи.

Поддерживает сердце

Благодаря калию и ферментам способствует нормальному давлению и работе сосудов.

Помогает усваивать питательные вещества

Ферментация повышает биодоступность витаминов и минералов из пищи.

Как приготовить вкусную квашеную капусту

Ингредиенты:

Белокочанная капуста (поздних сортов) 1 кг

Морковь 30-100 г (по вкусу)

Крупная (не йодированная) соль 20-30 г (примерно 1 столовая ложка без горки)

Дополнительно (по желанию) несколько горошин душистого перца, лавровый лист или семена тмина

Способ приготовления:

1. Капусту тонко нашинкуйте или нарежьте не слишком мелко. Морковь натрите на крупной терке. В большой миске смешайте капусту и морковь, добавьте соль и, если используете, специи. Тщательно разомните капусту руками, пока она не станет мягкой и не начнет выделять сок.

2. Плотно утрамбуйте капусту в чистую стеклянную банку. Накройте горлышко банки марлей или листом пергамента (не плотной крышкой, чтобы выходил углекислый газ) и поставьте банку в глубокую тарелку или миску (чтобы стекал рассол). Оставьте капусту кваситься при комнатной температуре на 3-6 дней.

Важно: каждые 20-24 часа обязательно протыкайте капусту деревянной шпажкой или длинной вилкой до самого дна, чтобы выпустить образующиеся газы. Это предотвратит появление горечи и неприятного запаха! Когда процесс ферментации завершится (капуста приобретет характерный кислый вкус), закройте банку плотной крышкой и уберите в холодильник.

Капуста получается хрустящей и готова к употреблению как в чистом виде, так и в салатах или винегретах!

