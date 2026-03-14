Почему нужно обязательно есть сало: ответ от специалистов

Сало – традиционный продукт украинской кухни, который часто вызывает споры среди сторонников здорового питания. Однако диетологи и ученые отмечают: в умеренных количествах сало полезно для организма.

Польза сала

Польза сала

Сало содержит жирорастворимые витамины A, D, E и K, которые важны для иммунной системы, здоровья костей и кожи.

По словам известного украинского диетолога Олега Швеца, президента Ассоциации диетологов Украины, небольшое количество натуральных животных жиров может быть частью сбалансированного питания. Особенно если сочетать их с овощами и продуктами, богатыми клетчаткой.

Научные исследования также показывают, что в составе сала есть арахидоновая кислота, которая участвует в формировании клеточных мембран и регулирует некоторые воспалительные процессы в организме.

Есть сало можно хоть каждый день, но в умеренном количестве – не больше 20-30 г. Употреблять лучше в первой половине дня или в обед. Стоит отметить, что сало отлично сочетается с черным хлебом, чесноком и овощами.

Противопоказания

Не рекомендуется при ожирении, повышенном холестерине, болезнях печени и желчного пузыря.

Самое полезное сало – слабосоленое или свежее, от копченого лучше отказаться!

