Почему нельзя расчесывать мокрые волосы: эти факты должны знать все

Распутать волосы после душа - привычное дело. На первый взгляд кажется, что сделать это сразу после мытья даже легче.

Видео дня

На самом же деле мокрые волосы в этот момент наиболее уязвимы и требуют особенно бережного подхода. Об этом всё чаще предупреждают трихологи и дерматологи, пишет Daily Mail.

Расчёсывание влажных волос обычной щёткой значительно повышает риск ломкости и истончения. По словам Алексея Донован из Barber Surgeons Guild, мокрые волосы обладают повышенной эластичностью – они легко растягиваются, рвутся и ломаются. Из-за этого даже лёгкое расчёсывание может вызвать повреждение структуры волос, способствовать появлению секущихся кончиков и долгосрочному ослаблению локонов.

Чтобы избежать повреждения, она рекомендует аккуратно высушивать волосы полотенцем перед расчёсыванием – желательно полотенцем из микрофибры.

В случае, если волосы сильно спутались, лучше использовать расческу с широкими зубцами и гладкими концами – такой инструмент менее травматичен для ослабленных волос и чувствительной кожи головы.

Расчесывание рекомендуют начинать снизу – с нескольких сантиметров от кончиков – и постепенно двигаться вверх к корням, короткими и мягкими движениями. Этот прием позволяет распутать пряди без чрезмерного натяжения, снижая риск повреждения.

Кроме физического воздействия, на состояние влажных волос влияют температура воды и частота мытья. Горячая вода раскрывает кутикулу волос и провоцирует потерю влаги, что приводит к ломкости и повышенной пушистости. Частое мытье, особенно при использовании тепла (фен, плойка, солнце), разрушает волосяной стержень, что особенно опасно для окрашенных или химически обработанных волос.

Врачи предупреждают, что даже если волосы кажутся более гибкими во влажном состоянии, это обман! Как объяснил доктор Мехмет Эрдоган, влажная структура белков волоса растягивается, теряя упругость и не возвращается к первоначальному состоянию после высыхания. Это означает, что внутренние повреждения накапливаются постепенно, и со временем могут привести к потере объема, блеска и даже выпадению.

Для повседневного ухода специалисты рекомендуют расчесывать волосы один-два раза в день. Слишком частое расчесывание также способно вызвать стресс для волосяного фолликула и привести к повреждениям.

OBOZ.UA предлагает узнать, какие прически будут актуальными и модными летом.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.