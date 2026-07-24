Почему нельзя подогревать кофе в микроволновке: об этом знают не все

Эксперты категорически не рекомендуют подогревать кофе в микроволновке. Ведь в этом случае он теряет свой вкус и аромат.

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При повторном нагревании напиток становится более горьким. OBOZ.UA рассказывает, почему это так и как сохранить вкус кофе.

Почему нельзя подогревать кофе в микроволновке

При разогреве в микроволновой печи кофе заметно меняет вкус и аромат. И эти изменения точно не делают напиток вкуснее.

"Любой кофе обладает определенной горчинкой. Но только что приготовленный напиток также содержит сладкие и кислые нотки. Они уравновешивают горчинку и создают сложную и в то же время восхитительную композицию. Но когда вы разогреваете кофе, баланс нарушается: усиливается образование хинной и кофейной кислот, придающих напитку более горький, терпкий и резкий вкус, а другие оттенки ослабевают", – пояснила изданию HuffPost директор по обучению кофейной компании Stumptown Coffee Эмили Розенберг.

Летучие соединения в составе кофе не переносят повторного нагрева.

"Это именно те вещества, которые придают чашке кофе приятный вкус и аромат. Однако из-за своей летучести эти соединения легко распадаются. Поэтому, когда вы повторно разогреваете кофе, в напитке начинают доминировать более горькие компоненты, которые остаются после нагрева", – рассказал эксперт по кофейной культуре Майкл Филлипс.

И чем сильнее были обжарены зерна, из которых приготовлен кофе, тем горьче он будет после подогрева.

Как сохранить вкус кофе

Чтобы наслаждаться кофе и через некоторое время после приготовления, стоит использовать термос или термочашку.

"Когда вы пьете кофе дома, то обычно наливаете его в обычную чашку, которая остывает гораздо быстрее, чем термос. Поэтому даже дома я использую для напитка термочашку, с которой обычно иду на прогулку", — поделилась своим "лайфхаком" Эмили Розенберг.

А Майкл Филлипс советует не пить кофе сразу после приготовления.

"Большинство профессионалов любят наслаждаться кофе, когда он немного остынет. Снижение температуры меняет вкус напитка. Мне больше всего нравится, когда кофе остывает примерно до 52 °C, потому что тогда сладкие нотки ощущаются сильнее всего", – поделился он своими наблюдениями.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что нужно добавить при заваривании кофе, чтобы он приобрел невероятный вкус. Этот неожиданный ингредиент поможет уменьшить горечь напитка.

Между тем сантехники предупреждают, что ни в коем случае нельзя выливать остатки кофе в раковину.

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