Что добавить при заваривании кофе, чтобы он получился божественным: неожиданный ингредиент

Нет ничего лучше, чем начать день со свежесваренной чашки кофе. Но оказывается, что вы можете добиться ещё более мягкого и насыщенного вкуса, добавив один простой ингредиент, который, скорее всего, уже есть в вашем кухонном шкафчике.

Видео дня

Эксперты из America's Test Kitchen утверждают, что добавление щепотки соли в утренний кофе может помочь уменьшить горечь, обеспечив вам более сбалансированную чашку кофе для начала дня, пишет Express.

В частности, соль помогает "сбалансировать вкусовой профиль горького робусты и кофе с очень тёмным профилем обжарки".

Сара Маркварт, бывшая руководительница отдела вкусовых качеств в Центре кофе "Coffee Excellence", пояснила: "Добавление соли в кофе уменьшает горечь без использования других добавок".

"Соль естественным образом подчеркивает сладость кофе и сохраняет приятные ароматы. Если люди чувствительны к горечи, даже в особом кофе, добавление соли является хорошей альтернативой использованию молока и сахара", – добавила специалист.

Соль не только уменьшает горечь, но и сглаживает несвежий вкус воды, хранящейся в резервуарах. Исследования доказали, что соль на самом деле лучше нейтрализует горечь, чем сахар.

Ранее OBOZ.UA объяснял, как кофе влияет на старение организма.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.