Что добавить при заваривании кофе, чтобы он получился божественным: неожиданный ингредиент
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Нет ничего лучше, чем начать день со свежесваренной чашки кофе. Но оказывается, что вы можете добиться ещё более мягкого и насыщенного вкуса, добавив один простой ингредиент, который, скорее всего, уже есть в вашем кухонном шкафчике.
Эксперты из America's Test Kitchen утверждают, что добавление щепотки соли в утренний кофе может помочь уменьшить горечь, обеспечив вам более сбалансированную чашку кофе для начала дня, пишет Express.
В частности, соль помогает "сбалансировать вкусовой профиль горького робусты и кофе с очень тёмным профилем обжарки".
Сара Маркварт, бывшая руководительница отдела вкусовых качеств в Центре кофе "Coffee Excellence", пояснила: "Добавление соли в кофе уменьшает горечь без использования других добавок".
"Соль естественным образом подчеркивает сладость кофе и сохраняет приятные ароматы. Если люди чувствительны к горечи, даже в особом кофе, добавление соли является хорошей альтернативой использованию молока и сахара", – добавила специалист.
Соль не только уменьшает горечь, но и сглаживает несвежий вкус воды, хранящейся в резервуарах. Исследования доказали, что соль на самом деле лучше нейтрализует горечь, чем сахар.
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