Кинолог назвал три самые послушные в мире породы собак

Дрессировщик собак и специалист по поведению Уилл Атертон поделился тремя породами, у которых он редко видит проблемы с поведением.

Видео дня

Так, назвав их "лучшей [породой собак] в мире", специалист выразил свое удовлетворение работой с лабрадорами-ретриверами. Самой большой проблемой является их склонность дергать за поводок, но это легко исправить, пишет Express.

Такое поведение, по словам Атертона, объясняется тем, что эти собаки очень добрые, а также коммуникабельные, поэтому у них всегда возникает неудержимое желание пообщаться с другими четвероногими и даже с людьми.

Он уверяет, что любые проблемы с дерганием поводка или прыжками на людей можно легко решить с помощью правильной дрессировки.

"Следующий – английский мастиф", – сказал Атертон, назвав их одной из лучших пород в мире.

Характеризуя английского мастифа как спокойного, он добавляет, что они, по его мнению, являются идеальными домашними любимцами.

"Последним является маленький кавалер-кинг-чарльз-спаниель... Я думаю, что это одна из лучших маленьких пород на планете", - отметил он.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, как побороть тревогу разлуки у собак.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.