Почему на самом деле собака виляет хвостом: это не всегда тревога или радость

Многие владельцы домашних животных считают, что если их собака виляет хвостом, то она, видимо, взволнована, но, как оказалось, это вовсе не так.

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"Виляют ли собаки хвостами по собственной воле или это рефлекс?" — спросил один заинтригованный владелец на Reddit. "Моя собака постоянно виляет хвостом, и мне кажется, что иногда это происходит слишком часто".

По словам опытных экспертов, виляние хвостом развивается по-разному у разных пород, но обычно оно начинается примерно через три-четыре недели жизни.

Это инстинктивное поведение у собак и используется как часть их разнообразной коммуникации друг с другом и с людьми.

Хотя виляние хвостом является инстинктивным, форма, размер и способ движения хвоста у всех пород различаются. Например, у большинства золотистых ретриверов большие выразительные хвосты, которые склонны раскачиваться из стороны в сторону во время ходьбы, тогда как виппеты и грейхаунды, как правило, держат свои хвосты гораздо ниже, чем у среднестатистической породы.

Несмотря на эти различия, а также на размер и форму современных пород, большинство собак, как правило, понимают друг друга и хорошо общаются, если их должным образом социализировать.

Итак, наши четвероногие друзья используют свои хвосты как форму самовыражения. Они могут быть полезным инструментом для общения как с другими собаками, так и с людьми.

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