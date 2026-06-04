Почему на самом деле коты хотят спать у ваших ног: неожиданная причина

Если ваш кот регулярно проводит ночь, прижавшись к вашим ногам, вы можете предположить, что он просто ищет укромное место для отдыха.

Видео дня

Однако, по словам экспертов, такое очаровательное поведение может многое рассказать о чувствах вашего любимца к вам. Видео в TikTok, опубликованное пользователем @cats.psy, свидетельствует о том, что коты, которые решают спать у ног хозяина, делают не случайный выбор.

Скорее, это часто признак доверия, привязанности и даже защитного инстинкта во время отдыха.

В видео эксперт объясняет: "Большинство людей думают, что это просто потому, что там уютно или тепло, но настоящая причина гораздо приятнее".

Безопасность является одной из основных причин, почему кошки предпочитают лежать на краю кровати.

Хотя кошки являются опытными охотниками, они также являются добычей в природе и развили инстинкты выбора мест для сна, что позволяет им наблюдать за окружающей средой.

Скидка кровати часто обеспечивает им беспрепятственный вид на комнату и, что самое важное, на дверной проем.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, почему коты любят мяукать в пустой комнате.

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