Почему мужчин повторно забирают в ТЦК: в Нацполиции дали объяснение

В Украине бывают случаи, когда мужчин повторно останавливают и доставляют в территориальные центры комплектования, даже если они уже там были. Чаще всего это связано с техническими задержками или незавершенными процедурами.

Об этом рассказал глава Нацполиции Иван Выговский в интервью РБК-Украина. Он также назвал способ избежать недоразумений с полицией.

Почему возникают повторные задержания

По словам Выговского, полицейские во время проверок ориентируются на данные в электронных базах "розыска". Если человек до сих пор числится в розыске, его могут повторно доставить в ТЦК, даже если раньше он уже там был.

Такие ситуации возникают, в частности, когда во время первого визита человеку предоставили отсрочку, но эти данные не успели внести в систему. Также проблема может быть в том, что лицо не завершило оформление документов.

Еще одна причина – когда человека уже доставляли в ТЦК, но из-за отсутствия паспорта или необходимости пройти дополнительное медицинское обследование ему выдали новую повестку. Если после этого он не появился в определенное время, его снова объявляют в розыск.

Кроме того, на ситуацию влияет и время синхронизации баз данных. Пока длится прохождение военно-врачебной комиссии или проверка документов, статус человека может оставаться неизменным.

Как избежать повторной доставки в ТЦК

В Нацполиции советуют гражданам всегда иметь при себе документы, которые подтверждают их статус. Это может быть справка об отсрочке или подтверждение прохождения ВВК.

По словам Выговского, это поможет на месте объяснить ситуацию и избежать повторной доставки в ТЦК.

Отдельно глава Нацполиции сказал о злоупотреблениях со стороны отдельных работников ТЦК.

"А еще есть факты незаконной деятельности, которые мы документируем ежедневно, и я об этом откровенно говорю. Это получение неправомерной выгоды со стороны тех же работников ТЦК. Это правда, общество об этом знает, – отметил Выговский.

Он подчеркнул, что мобилизационные мероприятия должны проводиться честно и прозрачно, без перекладывания ответственности между различными органами.

Как сообщал OBOZ.UA, глава Офиса президента Кирилл Буданов сказал, какой аспект мобилизации в Украине нужно изменить. По его словам, главная проблема – это не сама мобилизация, а случаи бесчеловечного отношения к военнообязанным во время ее проведения.

