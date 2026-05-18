Почему кактусы и суккуленты гибнут весной: не допускайте этой ошибки

Известно, что кактусы и суккуленты выживают при небольшом количестве воды и стали чрезвычайно популярными комнатными растениями, поскольку они требуют минимального ухода.

Однако эти красивые колючие растения чаще погибают в конце весны, поскольку большинство людей держат их в неправильном месте в своих домах. Эксперты предупредили владельцев комнатных растений убирать кактусы и суккуленты с подоконника, если они выглядят обесцвеченными в мае, пишет OBOZ.UA.

Кактусы и суккуленты обычно размещают на подоконнике, чтобы они получали много солнечного света, но любое внезапное попадание солнца после зимы может их шокировать, если они получат слишком много света одновременно.

Это может показаться странным, поскольку кактусы и суккуленты – это пустынные растения, но если они привыкли к слабому зимнему свету, то не смогут переработать яркий солнечный свет в мае.

Кактусы и суккуленты, как правило, наращивают мягкие ткани в течение зимних месяцев, а весной они часто испытывают стресс и ожоги, если за ними не ухаживать.

Обычные признаки солнечных ожогов на этих растениях включают пожелтение или коричневый цвет, появление бледно-белых пятен или повреждения со стороны, обращенной к окну.

Однако, обычно помочь кактусам и суккулентам восстановиться легко, поскольку нужно лишь снять их с подоконника и держать на небольшом расстоянии от солнечного окна.

Убедитесь, что они все еще получают свет, поскольку размещение их в более темной части дома может ослабить их восстановление, а постоянное перемещение также вызовет у них стресс.

