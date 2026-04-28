Садовый хит: что такое фонтанная трава и где ее лучше сажать

Декоративные травы – один из основных трендов в современном садоводстве, ведь эти растения не требуют сложного ухода, имеют чрезвычайно декоративный вид и способны украшать участок даже зимой. И особую популярность среди таких видов зажил пенисетум лысохвостый, известный также как фонтанная трава.

Его пышные кусты действительно напоминают фонтан из листьев, а в сезон он еще и очень интересно цветет. Узнав о пенисетуме больше, вы точно захотите посадить его у себя на участке. Все детали об удивительном растении рассказало издание Interia Kobieta.

Как выглядит и когда цветет пенисетум лисохвостый

Это травянистое многолетнее растение обычно достигает от 60 до 100 см в высоту. Происходит оно из Восточной Азии и отличается устойчивостью к сложным погодным условиям: хорошо выдерживает временную засуху и морозы.

Фонтанная трава образует шаровидные кусты и, в зависимости от сорта, начинает цвести с середины августа или распускается в сентябре. Ее характерным признаком являются пушистые соцветия, напоминающие кошачьи хвостики.

Выращивание и уход за растением

Пенисетум лучше всего высаживать на солнечных местах – благодаря этому он распускается раньше и цветет обильнее. Растение нуждается во влажной почве и плодородной проницаемой почве, хотя вполне справится и в несколько худших условиях. Главное, о чем стоит помнить: высаживать кусты нужно на расстоянии 60–80 см друг от друга. Они должны расти отдельно друг от друга, иначе цветение будет значительно слабее.

В сезон траву следует по крайней мере раз в две недели подкармливать удобрениями для цветущих растений. Полив должен быть регулярным, но умеренным; обильным – только во время жары и засухи, поскольку избыток воды может привести к гниению корней. Фонтанная трава подходит и для выращивания в горшках, однако в таком случае важно позаботиться о надежном слое дренажа и чаще полив.

Обрезка и размножение

Весной пенисетум необходимо обрезать движением от внешнего края к центру, оставляя лишь 2–3 см над землей. Чем старше саженцы, тем тверже будут побеги, поэтому обязательно используйте острый секатор. Весна – это также удачное время для размножения пенисетума: достаточно просто поделить куст на части. Для этого растение надо предварительно выкопать. Лучше всего для разделения подходят 1-2-летние экземпляры.

Нужно ли защищать растение на зиму

Пенисетум лисохвостый достаточно устойчив к морозам, однако молодые саженцы все же стоит защитить. Для этого их рекомендуют связать в сноп и накрыть агроволокном. Если трава растет в защищенном от ветра месте, достаточно будет просто связать ее в сноп, а основу кучи присыпать корой.

