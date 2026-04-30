Почему георгины долго не цветут: три основных условия

Георгина – это замечательный цветок, который украшает сад в течение всего лета, предлагая множество ярких оттенков, охватывающих весь спектр. Благодаря разнообразию форм и размеров, георгины могут освещать открытые участки вплоть до октября.

Тем не менее, если вы недавно посадили несколько клубней и еще не наблюдаете никакого развития, есть несколько показателей, на которые следует обратить внимание, чтобы убедиться, что цветение происходит должным образом. Эксперт по садоводству, известный в соцсетях как @gardening.with.ish, недавно раскрыл в TikTok признаки, за которыми должны следить садоводы.

"Если вы посадили свои георгины две, три, даже четыре недели назад, и они все еще выглядят немного вяло, не расстраивайтесь, это на самом деле невероятно распространенное явление", – сказал он.

Основная проблема, которая может повлиять на ваши растения, заключается в том, что земля может быть чрезмерно холодной. Если она все же будет слишком холодной, цветы будут оставаться в состоянии покоя или значительно замедлят развитие растения.

Садоводам также следует проверить влажность земли. Чтобы оценить, достигли ли ваши георгины какого-то прогресса, просто смахните верхний слой почвы вокруг клубня и слегка сожмите его, убедившись, что он все еще твердый на ощупь.

Если клубень мягкий и вязкий, возможно, он получил слишком много воды и начал гнить. Вы также можете заметить небольшие бугорки, что является хорошим признаком жизни.

Луковицы георгин следовало высаживать в течение последних недель, хотя посадку можно продолжать в течение всего мая. Прорастание – это многообещающий признак, и как только они приживутся, садоводы могут ожидать появления цветения с июля по октябрь.

Как только георгины достигнут примерно 20 см в высоту, эксперты советуют прищипывать основной кончик роста, чтобы стимулировать появление дополнительных боковых побегов.

