Почему чернеют помидоры: как спасти урожай
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Почернение плодов томатов снизу – одна из самых распространенных проблем на огороде летом. Но за одним и тем же симптомом могут скрываться принципиально разные причины.
Появление темных пятен может быть вызвано верхушечной гнилью, обусловленной нарушением питания растения, или фитофторозом – агрессивным грибковым заболеванием, к которому этот овощ очень чувствителен. Задача огородника в этой ситуации – как можно быстрее понять, что именно произошло, и принять соответствующие меры. Как это сделать, разбиралось издание "На пенсии".
Как отличить две проблемы
Верхушечная гниль – это не болезнь в классическом понимании. Ее вызывает не инфекция, а недостаток кальция. В таком случае на верхушке плода появляется сухое, твердое, темное пятно с характерной вмятиной. Нарушение усвоения кальция из почвы может происходить из-за жары, нерегулярного полива или избытка азотных удобрений. Пораженные плоды уже не спасти, однако новые завязи вполне можно защитить.
Фитофтороз выглядит иначе. На плодах развиваются темно-коричневые размытые пятна без четких краёв, которые быстро разрастаются, охватывая стебли и листья. Грибок, вызывающий эту болезнь, активизируется в условиях длительной влажности, частых дождей и резких перепадов температур между днём и ночью. Больные плоды не подлежат лечению – важно действовать немедленно, чтобы инфекция не перекинулась на весь куст.
Четыре шага, которые спасают урожай
Не откладывайте решение проблемы с тёмными пятнами на помидорах в долгий ящик. Проведите комплексную обработку растений. Это происходит в четыре этапа.
Шаг первый: обезвреживание. Удалите все почерневшие плоды, удалите пожелтевшие и подозрительные листья внизу куста. Срезанное не выбрасывайте в компост – лучше сжечь или вывезти с участка, ведь фитофтора распространяется очень быстро.
Шаг второй: кальциевая подкормка. Чтобы восстановить баланс кальция, опрыскайте растения по листьям раствором хлорида кальция – одну ампулу (5 мл) растворите в десяти литрах воды и тщательно обработайте кусты.
Шаг третий: обработка от грибка. Если есть признаки фитофтороза, применяйте системные фунгициды – например, "Магникур Нео" или "Блу Бордо". Соблюдайте инструкцию и не забывайте о сроках ожидания до сбора урожая. Он должен быть указан на упаковке.
Шаг четвертый: режим полива. Поливайте редко, но обильно – раз в три-пять дней в жаркую погоду. Вода должна попадать исключительно под корень, не попадая на листья и плоды.
Мульча как профилактика
Поскольку пересыхание почвы – один из главных факторов, вызывающих верхушечную гниль и, в целом, стресс для растения, мульчирование грядок является обязательной мерой. Оно удерживает влагу, защищает корни от перегрева и сглаживает перепады влажности.
Лучше всего для мульчирования подходят следующие материалы:
- солома – классический и надежный вариант, она отражает тепло и сохраняет влагу, оптимальный слой — 5–8 см;
- скошенная трава – перед укладкой под кусты её нужно подсушить на солнце в течение дня, иначе она начнёт гнить; в процессе перепревания трава дополнительно обогащает почву азотом;
- хвойная подстилка – хорошо удерживает влагу и отпугивает часть вредителей, но стоит учитывать, что хвоя немного подкисляет почву, поэтому на нейтральных или слабокислых почвах это не критично;
- компост или перегной – питает растение и сохраняет влагу, но лучше сочетать его с верхним слоем соломы, чтобы темная поверхность не притягивала лишнее тепло.
Почернение томатов – это сигнал, который не стоит игнорировать. Правильно поставленный диагноз, своевременная обработка и несколько простых агрономических приемов способны сохранить урожай даже в разгар сезона.
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