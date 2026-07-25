Почему чернеют помидоры: как спасти урожай

Почернение плодов томатов снизу – одна из самых распространенных проблем на огороде летом. Но за одним и тем же симптомом могут скрываться принципиально разные причины.

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Появление темных пятен может быть вызвано верхушечной гнилью, обусловленной нарушением питания растения, или фитофторозом – агрессивным грибковым заболеванием, к которому этот овощ очень чувствителен. Задача огородника в этой ситуации – как можно быстрее понять, что именно произошло, и принять соответствующие меры. Как это сделать, разбиралось издание "На пенсии".

Как отличить две проблемы

Верхушечная гниль – это не болезнь в классическом понимании. Ее вызывает не инфекция, а недостаток кальция. В таком случае на верхушке плода появляется сухое, твердое, темное пятно с характерной вмятиной. Нарушение усвоения кальция из почвы может происходить из-за жары, нерегулярного полива или избытка азотных удобрений. Пораженные плоды уже не спасти, однако новые завязи вполне можно защитить.

Фитофтороз выглядит иначе. На плодах развиваются темно-коричневые размытые пятна без четких краёв, которые быстро разрастаются, охватывая стебли и листья. Грибок, вызывающий эту болезнь, активизируется в условиях длительной влажности, частых дождей и резких перепадов температур между днём и ночью. Больные плоды не подлежат лечению – важно действовать немедленно, чтобы инфекция не перекинулась на весь куст.

Четыре шага, которые спасают урожай

Не откладывайте решение проблемы с тёмными пятнами на помидорах в долгий ящик. Проведите комплексную обработку растений. Это происходит в четыре этапа.

Шаг первый: обезвреживание. Удалите все почерневшие плоды, удалите пожелтевшие и подозрительные листья внизу куста. Срезанное не выбрасывайте в компост – лучше сжечь или вывезти с участка, ведь фитофтора распространяется очень быстро.

Шаг второй: кальциевая подкормка. Чтобы восстановить баланс кальция, опрыскайте растения по листьям раствором хлорида кальция – одну ампулу (5 мл) растворите в десяти литрах воды и тщательно обработайте кусты.

Шаг третий: обработка от грибка. Если есть признаки фитофтороза, применяйте системные фунгициды – например, "Магникур Нео" или "Блу Бордо". Соблюдайте инструкцию и не забывайте о сроках ожидания до сбора урожая. Он должен быть указан на упаковке.

Шаг четвертый: режим полива. Поливайте редко, но обильно – раз в три-пять дней в жаркую погоду. Вода должна попадать исключительно под корень, не попадая на листья и плоды.

Мульча как профилактика

Поскольку пересыхание почвы – один из главных факторов, вызывающих верхушечную гниль и, в целом, стресс для растения, мульчирование грядок является обязательной мерой. Оно удерживает влагу, защищает корни от перегрева и сглаживает перепады влажности.

Лучше всего для мульчирования подходят следующие материалы:

солома – классический и надежный вариант, она отражает тепло и сохраняет влагу, оптимальный слой — 5–8 см;

– классический и надежный вариант, она отражает тепло и сохраняет влагу, оптимальный слой — 5–8 см; скошенная трава – перед укладкой под кусты её нужно подсушить на солнце в течение дня, иначе она начнёт гнить; в процессе перепревания трава дополнительно обогащает почву азотом;

– перед укладкой под кусты её нужно подсушить на солнце в течение дня, иначе она начнёт гнить; в процессе перепревания трава дополнительно обогащает почву азотом; хвойная подстилка – хорошо удерживает влагу и отпугивает часть вредителей, но стоит учитывать, что хвоя немного подкисляет почву, поэтому на нейтральных или слабокислых почвах это не критично;

– хорошо удерживает влагу и отпугивает часть вредителей, но стоит учитывать, что хвоя немного подкисляет почву, поэтому на нейтральных или слабокислых почвах это не критично; компост или перегной – питает растение и сохраняет влагу, но лучше сочетать его с верхним слоем соломы, чтобы темная поверхность не притягивала лишнее тепло.

Почернение томатов – это сигнал, который не стоит игнорировать. Правильно поставленный диагноз, своевременная обработка и несколько простых агрономических приемов способны сохранить урожай даже в разгар сезона.

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