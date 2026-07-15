Почему будущее химического производства – за системным контролем качества и прослеживаемостью: практический опыт Кристины Лещишак

Современное химическое производство постепенно, но уверенно меняет внутреннюю логику работы. Раньше лабораторные результаты, производственные записи, учет сырья и данные о калибровке оборудования нередко фиксировались в отдельных, не связанных между собой документах. Такая фрагментарность ограничивала возможность анализировать связи между процессами, повышала риск человеческой ошибки и затрудняла использование данных для оптимизации производства. Сегодня этого уже недостаточно.

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Именно на этой проблеме сосредоточена работа химика Кристины Лещишак, которая работает в американской компании IPAX Atlantic-Michigan, LLC. Специалист по прикладной и формулятивной химии рассматривает прослеживаемость и контроль качества не как административное дополнение к производству, а как базовое условие его стабильности и конкурентоспособности.

В 2026 году Кристина Лещишак получила свидетельство о регистрации авторского права на свое учебно-методическое пособие "Integrated Laboratory Quality Control and Production Traceability System".

Лаборатория – не архив измерений, а система

Кристина недавно дистанционно приняла участие в IV Международной научно-практической конференции "Modern Scientific Research: Theoretical and Practical Aspects", организованной в Риге (Латвия). Она объясняет, что в основе ее методологии лежит интеграция: все критические составляющие производственной и лабораторной деятельности организованы как система взаимосвязанных электронных таблиц, документов и документационных модулей.

При таком подходе аналитические результаты перестают быть изолированным архивом измерений и становятся частью единой информационной среды, связанной с общей документацией производства.

Прослеживаемость как производственный стандарт

Ключевой элемент методологии – прослеживаемость производственных партий. Каждая партия получает уникальный идентификатор, который связывает её с результатами лабораторных анализов, учётом использованного сырья и сертификатом анализа. Это позволяет отследить источник любого отклонения в качестве продукта, оценить влияние конкретных материалов или условий производства и сохранить полную историю данных для аудита и отчетности. Такая возможность особенно важна при производстве сложных жидких формуляций – моющих и чистящих средств, – где стабильность продукта зависит от точного контроля каждого этапа.

Особое внимание автор уделяет стандартизации и автоматизации. Унифицированные шаблоны для записи аналитических измерений, производственной информации, учета сырья и результатов калибровки, наряду со встроенными автоматическими расчетами, снижают риск ошибок и обеспечивают согласованность записей. Систематический контроль калибровки приборов – pH-метров, рефрактометров, весов – гарантирует, что аналитические данные отражают реальные характеристики продукта, а не погрешность оборудования.

Ответственность, заложенная в структуру

Система предусматривает и формальное подтверждение качества – сертификат анализа (COA), который удостоверяет соответствие производственной партии установленным техническим спецификациям. Благодаря прямой связи между производственными данными, лабораторными результатами и документацией методология поддерживает не только внутреннее управление качеством, но и внешние аудиты, а также проверки со стороны регулирующих органов.

Практический опыт Кристины Лещишак наглядно демонстрирует: будущее производства принадлежит процессам, в которых качество, прослеживаемость и соответствие стандартам обеспечены системно. Именно они будут формировать отраслевой стандарт в ближайшие десятилетия.