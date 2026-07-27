Почему арбузы полые внутри: как сделать их сочными

После разрезания выращенного своими руками арбуза внутри иногда можно увидеть большую полость вместо однородной сочной мякоти. Чаще всего такая проблема возникает у бессемянных сортов из-за неполного опыления цветков.

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Важно различать полости, образующиеся из-за нарушений развития плода, и внутренние трещины, вызванные резкими изменениями влажности. Правильное опыление, равномерный полив и контроль состояния почвы помогают получить полные, сладкие и сочные плоды. Эксперты Deccoria дали актуальные советы по выращиванию арбузов.

Можно ли есть арбуз с пустотами

Полые места внутри арбуза возникают из-за нарушений развития плода, а не из-за болезней или деятельности вредителей.

Мякоть вокруг такой полости развивается нормально, поэтому сохраняет обычный вкус и питательные свойства. Единственными недостатками могут быть меньшая упругость мякоти в месте разрыва и уменьшение ее количества.

Как нерегулярный полив вызывает трещины

Внутренние трещины в мякоти имеют другие причины, хотя их часто путают с пустой полостью.

Чаще всего они появляются, когда после длительной засухи растение внезапно получает большое количество воды. Это может произойти после сильного ливня или слишком обильного полива после длительного перерыва.

В такой ситуации корни быстро впитывают воду из почвы, и она за короткое время попадает в плод. Клетки мякоти набухают быстрее, чем могут выдержать их стенки, поэтому ткани разрываются изнутри. Подобный процесс вызывает и видимое растрескивание кожуры.

Риск также повышают значительные перепады температуры между днём и ночью, характерные для конца лета. Они ослабляют ткани мякоти.

Как поливать арбузы и дыни в жару

В жаркие дни регулярность полива важнее, чем разовое количество воды. Именно равномерное увлажнение почвы помогает снизить риск растрескивания плодов.

Воду следует подавать непосредственно в землю под растением, а не на листья. Это помогает не повышать риск развития грибковых заболеваний.

Вокруг растений можно разложить мульчу из соломы, скошенной травы или компоста. Она дольше удерживает влагу в почве и смягчает переходы между сухими и влажными периодами.

Подобный эффект обеспечивает капельный полив. Вода поступает медленно и непосредственно в корневую зону, без резких скачков влажности. По сравнению с поливом из шланга или опрыскивателя это заметно снижает риск появления трещин.

Как часто нужно поливать арбузы

Частота полива во время сильной жары зависит прежде всего от типа почвы. Песчаная почва высыхает значительно быстрее, чем глинистая, поэтому требует более частого увлажнения.

Чтобы проверить состояние почвы, нужно погрузить палец на несколько сантиметров в почву под растением. Так можно определить, начинается ли влажный слой сразу под поверхностью или только глубже. Если почва пересохла на несколько сантиметров вглубь, растение длительное время испытывало недостаток воды. В таком случае первый полив должен быть умеренным, а остальную воду лучше внести через несколько часов.

Двухэтапный полив помогает избежать резкого повышения давления в тканях, которое может привести к растрескиванию мякоти.

Когда плоды приближаются к созреванию, подход к поливу нужно изменить. Вместо более частого увлажнения его частоту следует постепенно уменьшать. Умеренная нехватка воды на этом этапе улучшает вкус плодов и снижает риск появления трещин.

Как влияет недостаток бора

Качество мякоти зависит не только от полива, но и от бора. Этот микроэлемент необходим для правильного формирования семян и развития завязей.

Недостаток бора повышает риск образования пустот в мякоти, поскольку завязи, испытывающие дефицит этого элемента, отмирают ещё до полного формирования плода.

Дефицит чаще всего возникает на щелочных почвах, а также в почве, которая длительное время остается слишком сухой или, наоборот, переувлажненной. В таких условиях бор становится менее доступным для корней, даже если физически присутствует в почве.

Как распознать дефицит бора

О скрытой нехватке бора могут свидетельствовать самые молодые листья. Они становятся меньше, немного скручиваются и желтеют между жилками.

Верхушечные побеги растут медленнее или отмирают, а количество цветков заметно уменьшается по сравнению с предыдущими сезонами.

Перед внесением удобрений с бором необходимо провести анализ почвы. Он покажет фактическое содержание этого микроэлемента и кислотность почвы.

Оптимальный уровень pH должен быть слабокислым – от 6,0 до 6,5. Если показатель слишком высокий, его можно скорректировать. Обычно это улучшает усвоение бора без дополнительного внесения удобрений.

Если анализ подтвердит дефицит, борное удобрение следует использовать только в дозировке, указанной на упаковке. Избыток этого микроэлемента токсичен для растений, поэтому точность имеет особенно большое значение.

Регулярное внесение компоста улучшает способность почвы удерживать бор и уменьшает его вымывание из лёгких песчаных почв, которые наиболее подвержены дефициту этого элемента.

Почему внутри арбуза образуется полость

Пустая полость в арбузе возникает как трещина в ткани вокруг семян, которая постепенно расширяется и углубляется.

Главной причиной этого нарушения считают слабое опыление цветков во время завязывания плодов. Раньше появление пустот связывали преимущественно с нерегулярным поливом или избытком азота в почве.

Особенно часто проблема возникает у бессемянных сортов. У них плод может завязаться даже при неполном опылении, а пустое место остается там, где семена не успели полностью развиться.

Прохладная и пасмурная погода во время цветения ограничивает активность насекомых-опылителей, поэтому риск образования пустот возрастает. Чаще всего это происходит в начале сезона, до того как установится более тёплая погода и насекомые станут более активными. Чтобы не ждать улучшения погодных условий, женские цветки можно опылить вручную. Для этого пыльцу с мужских цветков переносят на женские ранним утром.

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