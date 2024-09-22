По реке Сейм следует повторное загрязнение: что известно

На реке Сейм повторное загрязнение продолжает двигаться по руслу. Улучшение фиксируется только по пункту села Чумаково. Там прозрачность воды увеличилась, однако сохраняется желто-зеленый оттенок, местами серый.

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Об этом сообщили в Минэкологии. Впрочем, в Черниговской и Киевской области наблюдается стабилизация ситуации.

Кроме того:

– В пунктах сел Мутин и Озаричи вода мутная, уровень химического потребления кислорода превышает норму в 4,3 раза. Растворенный кислород отсутствует.

– В пункте города Батурин наблюдается потемнение воды, незначительный специфический запах, мор рыбы не наблюдается. Химическое потребление кислорода превышает норму в 1,1 раза. Кислородный режим в норме. Превышение по содержанию марганца – до 1,3 раза. По азоту аммонийному, общему железу, нитритам, фосфатам и хлоридам превышений не зафиксировано.

– Дальше по течению показатели качества воды за сутки не изменились. Вода светлая, на дне осадка практически нет, неприятный запах отсутствует, мор рыбы не наблюдается.

В свою очередь, на реке Десна наблюдается стабилизация ситуации. По всей протяженности в Черниговской области вода посветлела, кое-где на дне осадок темного цвета, неприятный запах и мор рыбы не наблюдаются. В реке возникают живые аква биоресурсы. Перемещение загрязнения в Киевской области тоже не фиксируется.

Ранее сообщалось, что хотя загрязнение в Сейме и Десне сохраняется, превышение нормативов по содержанию пестицидов, полиароматических углеводородов и тяжелых металлов в водах указанных рек не зафиксировано. Однако пятно загрязнения продолжает свое движение, и прогнозируется, что оно может достичь Киевщины уже через четыре дня.

Как сообщал OBOZ.UA, значительное загрязнение воды и, соответственно, массовый мор рыбы в украинской акватории реки Сейм было зафиксировано еще 20 августа (на территории РФ еще раньше). Уже тогда сумские власти запретили купание, лов рыбы и использование речной воды из Сейма даже для хозяйственных нужд.

Государственная экологическая инспекция уже тогда раскрыла причину загрязнения Десны и Сейма. Там основной версией загрязнения считают нарушение процессов на очистных сооружениях в русском Курске.

Таким образом, специалисты косвенно подтверждают предположение, что вода Сейма была отравлена россиянами намеренно, поскольку событие совпадает с началом операции ВСУ в Курской области.

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