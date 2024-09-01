'Плохая вода уже возле Чернигова': в Госэкоинспекции назвали вероятную причину загрязнения Сейма и Десны

Первый заместитель председателя Государственной экологической инспекции Дмитрий Заруб раскрыл вероятную причину загрязнения рек Десна и Сейм. По его словам, основной версией загрязнения является нарушение процессов на очистных сооружениях в Российской Федерации.

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Об этом он сообщил во время телемарафона. Заруба пояснил, что, по всей вероятности, загрязнение воды стало следствием проблем в работе очистных сооружений или на складах в России.

"Скорее всего, причиной загрязнения воды стало нарушение процессов на очистных сооружениях или на складских помещениях на территориях РФ" – сказал он.

На Черниговщине уже начат процесс очистки воды, однако рыба в реках Десна и Сейм все еще погибает из-за остатков загрязненной воды.

"Загрязнения в Днепре нет, никакого загрязнения, которое было обнаружено в годовые Сейм и Десна мы не обнаружили. На сегодняшний день грязная вода доходит до города Чернигова", - добавил Заруба.

Как сообщал OBOZ.UA, 28 августа появилась информация о том, что в Десне было обнаружено ядовитое вещество, спускаемое течением из России. Об этом сообщил Вышгородский городской голова Алексей Момот, однако позже удалил свое сообщение. Между тем, в Киевской ОВА заявили, что превышений вредных веществ в Десне не обнаружили, однако пользоваться водой из нее не рекомендовали.

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