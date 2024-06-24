'По праву одно из лучших боевых подразделений Украины': Зеленский поздравил ЦСО 'А' СБУ с тридцатой годовщиной. Фото и видео

Президент Владимир Зеленский поздравил воинов Центра специальных операций "А" Службы безопасности Украины с 30-летием их создания. Глава государства наградил их государственными наградами и присвоил новые воинские звания руководителям, а также вручил погоны.

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Об этом сообщили в Офисе президента. Президент отметил, что Центр специальных операций "А" СБУ считается одним из самых эффективных боевых подразделений Украины.

"Ваши боевые результаты повлияли положительно на все стратегические сражения этой войны – от защиты Киева до очищения от врага в Черном море, от боев на Харьковщине и Донбассе до специальных операций в стратегической глубине вражеской территории", – сказал он.

Одним из ключевых достижений военных Центра "А" СБУ является уничтожение российского экономического потенциала, направленного на поддержку военных операций, в том числе поражение более 30 нефтеперерабатывающих заводов, терминалов и других важных объектов.

"Для дронов СБУ уже и расстояние в полторы тысячи километров не проблема. Вместе с успехами Вооруженных сил Украины и нашей разведки это очень веские результаты, которые приближают справедливое для Украины завершение этой войны, обеспечивают реальную, ощутимую, болезненную ответственность России за все содеянное против Украины и наших людей", – сказал Зеленский.

Зеленский также лично наградил воинов государственными наградами, включая присвоение звания Героя Украины и вручение орденов "Золотая Звезда", орденов Богдана Хмельницкого и орденов "За мужество".

Кроме того, президент вручил погоны генерал-майора начальнику ЦСО "А" СБУ Евгению Хмаре и погоны бригадного генерала – первому заместителю начальника Центра Денису Килимнику.

Президент Украины Владимир Зеленский наградил защитников подразделений Национальной гвардии и Государственной пограничной службы Украины, а также работников Национальной полиции и ГСЧС Украины. Из 445 воинов и спасателей 175 были награждены посмертно.

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