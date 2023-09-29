По-осеннему тепло и без осадков: синоптики дали прогноз погоды на субботу, 30 сентября

В субботу, 30 сентября, погода в Украине будет по-осеннему теплой и комфортной, так как осадков не ожидается почти по всей стране. В то же время столбики термометров местами покажут до +27 градусов по Цельсию.

Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр в Facebook (чтобы посмотреть карту погоды и видео, доскролльте страницу до конца). Так, согласно прогнозу, на крайнем западе страны днем местами возможны кратковременные дожди.

Также на Прикарпатье, в Ривненской и Сумской областях ночью и утром местами можно будет увидеть туман.

Температура воздуха ночью будет составлять 6-11 градусов, на юге будет теплее – 12-17 тепла. Днем воздух в Украине прогреется до 22-27 градусов тепла, а на высокогорье Карпат будет прохладнее – 15-20 градусов по Цельсию.

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В Киевской области синоптики прогнозируют переменную облачность, однако в целом завтрашний день пройдет без осадков.

Температура воздуха в регионе ночью составит 6-11 градусов, а днем 22-27 градусов с отметкой "плюс". В Киеве тем временем ночью будет 9-11 тепла, а днем потеплеет до 24-26 градусов.

Как сообщал OBOZREVATEL, синоптик Наталья Диденко рассказала, что уже в эти выходные, а именно в воскресенье, 1 октября, в Украину ворвется холодный атмосферный фронт. Он станет причиной снижения температур и небольших дождей в некоторых регионах Украины.

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