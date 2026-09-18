Плюс 24 млн грн к цели: Atlas Festival подвёл итоги кампании «Сбор 150%»

Atlas Festival, Фонд "Вернись живым" и ПриватБанк собрали 174 026 419 грн в рамках проводимой в этом году кампании "Сбор 150%" на проект "Дронопад" для поддержки подразделений, сбивающих вражеские дроны в украинском небе. Первоначальная цель составляла 150 млн грн. Превыполнить её удалось благодаря взносу Perennial Autonomy.

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Сбор средств в этом году был чрезвычайно сложным. Постоянные вражеские обстрелы, в частности удары по предприятиям и складам, истощают ресурсы компаний, поддерживающих армию. Компаниям приходится восстанавливать работу, заботиться о сотрудниках и одновременно находить возможности помогать защитникам. В таких условиях перевыполнение цели стало результатом длительных усилий команды, партнеров и доноров.

Финальным стал вклад Perennial Autonomy: компания передает 250 дронов и пять наземных станций общей стоимостью 44 млн грн. Это позволило не только покрыть недостающую сумму, но и превысить запланированный результат на 23 млн грн.

В общий результат вошли как денежные пожертвования, так и стоимость оборудования, переданного производителями. К поддержке "Дронопада" также присоединились DK Nejet – 75 дронов-перехватчиков стоимостью 3 млн грн, "Дикие Шершни" – 200 перехватчиков на сумму 17,6 млн грн и SkyFall – 100 перехватчиков на сумму 5,223 млн грн.

В общей сложности четыре производителя передают 625 дронов и пять наземных станций стоимостью 69,823 млн грн. Эта сумма уже учтена в общем итоге кампании. Остальная часть – денежные взносы партнеров и доноров, которые будут направлены на закупку необходимого оборудования для подразделений проекта.

Atlas Festival благодарит Фонд "Вернись живым" и ПриватБанк за совместную работу, а также социально ответственные компании, поддержавшие кампанию: Аврора, Prom, Uklon, Хапай, Carbid, VUSO, robota.ua, Tabletki.ua, Креатор-Буд, ЛУН, Новая Почта, Подорожник, Kiss My Apps, Maincast, MacPaw Foundation, BUKI, Intellias. Их участие особенно ценно сейчас, когда украинский бизнес продолжает помогать, несмотря на потери и постоянную неопределённость.

Организаторы также благодарят всех, кто сделал пожертвования и распространил информацию о сборе средств. Вместе с поддержкой партнеров эти пожертвования помогут усилить защиту украинского неба.