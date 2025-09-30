'Плакала, когда услышала украинский язык': Татьяна из Мариуполя рассказала свою историю музею 'Голоса мирных' Фонда Рината Ахметова

Татьяна из Мариуполя до сих пор с ужасом вспоминает те дни, когда город содрогался от непрерывных взрывов. Самым страшным для нее стал подрыв Драмтеатра, унесший сотни жизней. Тридцать пять дней женщина провела в бомбоубежище в страхе и отчаянии. Сегодня она живет в модернизированном общежитии в Днепре. Собственную комнату получила в рамках проекта "ЯМариуполь.Жилье", к обустройству которого присоединился Фонд Рината Ахметова. Здесь созданы комфортные условия для новой жизни: современные кухни, прачечные, коворкинги, уютные холлы и детская комната. Татьяна говорит, что после пережитого ада чувствует себя так, будто родилась заново, и очень благодарна за полученное жилье. Свою историю женщина рассказала Музею "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова.

"Было очень тяжело: в бомбоубежище без воды, без еды. Дети были голодные, просили хоть кусочек хлеба. Мы без конца плакали, переживали, не знали, что нам делать, куда нам деваться. После того, что мы пережили в Мариуполе – фильмы ужасов не страшны", – говорит Татьяна.

Женщина вспоминает, что те страшные события пережили не все. В бомбоубежище сразу умер сосед от инсульта – спасти его никто не смог. Впоследствии от сердечного приступа погиб и муж сестры Татьяны. Но не менее изнурительным, чем обстрелы, был голод: кусок хлеба становился роскошью, а дети, обессиленные от недостатка пищи, ежедневно умоляли хотя бы о крошке.

"Очень хотелось хлеба, хоть какой-то хоть из черствого, хоть какого-то кусочка, хотелось съесть. Не было нигде, ни магазинов, ничего. То, что у людей было по домам, то мародеры повыносили. Невозможно трудно было слышать, когда внучка моей сестры плакала и просила: "бабушка, я так хочу хлебца, я не могу заснуть, я хочу есть". Я плакала, отвернулась, потому что не могла видеть этого", – вспоминает Татьяна.

Путь домой – на подконтрольные Киеву территории был тяжелым и изнурительным. Татьяна говорит: никто из пассажиров не знал, доберется ли живым до конца этого пути.

"Когда мы уже проехали и увидели надпись Орехов, к нам в автобус зашел парень и заговорил на украинском. Мы плакали, как радовались! Какая-то женщина выскочила из автобуса и обнимала родных. Именно тогда я почувствовала, как сильно люблю свою Украину. Какая это была радость – услышать украинский язык и понять, что мы уже на территории Украины", – вспоминает Татьяна.

Коллекция Музея "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова насчитывает более 140 тысяч историй о войне. Это самая большая в мире коллекция свидетельств мирных людей, пострадавших от войны России против Украины. Расскажите и свою историю на портале Музея civilvoicesmuseum.org или по номеру горячей линии 0 (800) 509 001.

Проект "ЯМариуполь. Жилье" реализуется Мариупольским городским советом при поддержке правительства Франции, Международной организации по миграции и государственных учреждений Украины с 2023 года. Фонд Рината Ахметова продолжает поддерживать инициативу. Модернизированные общежития уже открыты в Днепре и Киеве. В ближайшее время запланировано открытие социального жилья в Черновцах и Запорожье.

