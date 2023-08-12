Как называются все падежи в украинском языке: что значит каждый

Падеж – это грамматическая категория именных частей речи, выражающая синтаксические отношения между словами в предложении. В украинском языке есть семь падежей, которые помогают общаться и создавать правильную форму слова.

Видео дня

Каждый падеж имеет свое название, окончание и вопросы. OBOZREVATEL поможет разобраться в этом.

Падежи существительных различают в зависимости от вопросов, на которые они отвечают. Только восклицательный падеж не отвечает на вопросы, потому что он используется исключительно при обращениях.

Називний – кто? что?

Родовий – кого? чего?

Давальний – кому? почему?

Знахідний – кого? что?

Орудний – кем? чем?

Місцевий – в ком? в чем?

Кличний – кто? что?

Називний падеж условно называют основным падежом, от которого образуются все остальные. Отвечает на вопросы: кто? что? Обычно в предложении он выполняет роль подлежащего, обозначая субъект, выполняющий действие.

Родовий падеж выражает значение субъекта действия, состояния или качественного признака и отвечает на вопросы: кого? чего? Определяющим критерием в выборе окончания является общее значение существительного. Окончание -а, -я употребляется в тех случаях, когда речь идет о конкретных предметах или конкретных людях. Окончание -у, -ю употребляется тогда, когда речь идет об абстрактных или собирательных понятиях, явлениях природы и страны.

Давальний падеж отвечает на вопросы: кому? почему? Применяется для обозначения лица , к которому направлено определенное действие. Существительные женского рода имеют окончание -і, -ам, -ям, -її. Прилагательные мужского рода имеют окончание -ому, -им, -ему, -ім. Для прилагательных женского рода -ій, -им, -ім.

Знахідний падеж выражает объект, чтобы подвергаться прямому действию со стороны субъекта. Отвечает на вопросы: кого? что? Существительные единственного числа первой отмены твердой и смешанной групп будут иметь окончание -у, а мягкой -ю. Существительные же первой отмены во множественном числе будут иметь форму, одинаковую с формой Називного или Родового падежа множественного числа.

Орудний падеж означает средство или инструмент, с помощью которого выполняется действие. Отвечает на вопросы: кем? чем? Чаще всего выражает обстоятельство: временное, пространственное и образа действия. Иногда может служить для выражения именного сказуемого. Существительные второй отмены единственного числа будут иметь окончание -ом, -ем, -ям, -им.

Місцевий падеж выражает место действия и отвечает на вопросы: на / в ком? на / в чем? Существительные мужского рода второй отмены могут иметь два окончания: -у и -і. Но иногда может добавляться вариант -ові. Существительные среднего рода могут иметь окончание --і и -у.

Кличний падеж обозначает обращение к определенному лицу или предмету. Также он усиливает стилистические функции обращений. Не имеет своих вопросов. Существительные мужского и женского рода единственного числа могут иметь отдельные формы Кличного падежа, исключением является только слово "мати". А у существительных среднего рода и во множестве для обращения используется форма Називного падежа.

Кличний падеж нужно использовать при обращении к любому лицу, даже если это неодушевленное существо.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, какие слова в украинском языке не нужно писать с большой буквы.

Подписывайтесь на каналы OBOZREVATEL в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.