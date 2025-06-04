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Пирог из лаваша, с сосисками и помидором: самый простой рецепт блюда для вей семьи
Лаваш – очень простой простой продукт, который может быть основой для приготовления вкусных блюд, среди которых – запеканки, шаурма.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного пирога из лаваша, с сардельками и помидорами.
Ингредиенты:
- Лаваш – 1 шт.
- Помидор – 1 шт.
- Сардельки – 4-6 шт.
- Моцарелла – 100 г
- Кефир – 200 мл
- Яйца – 2 шт.
- Соль, перец
Способ приготовления:
1. Порежьте сардельки, помидоры кубиком.
2. Выложите лаваш, сардельки, помидоры.
3. Заливка: сверху залейте заливкой из сыра и яиц со специями.
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