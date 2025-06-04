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Пирог из лаваша, с сосисками и помидором: самый простой рецепт блюда для вей семьи

Ирина Мельниченко
Новости. Общество
1 минута
339
Пирог из лаваша, с сосисками и помидором: самый простой рецепт блюда для вей семьи

Лаваш – очень простой простой продукт, который может быть основой для приготовления вкусных блюд, среди которых – запеканки, шаурма.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного пирога из лаваша, с сардельками и помидорами.

Ингредиенты:

  • Лаваш – 1 шт.
  • Помидор – 1 шт.
  • Сардельки – 4-6 шт.
  • Моцарелла – 100 г
  • Кефир – 200 мл
  • Яйца – 2 шт.
  • Соль, перец

Способ приготовления:

1. Порежьте сардельки, помидоры кубиком.

2. Выложите лаваш, сардельки, помидоры.

3. Заливка: сверху залейте заливкой из сыра и яиц со специями.

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