Пилотировали легендарные SHRIKE: в Киеве открыли сезон студенческих FPV-гонок

В ангаре Национального университета "Киевский авиационный институт" (КАИ) среди настоящих самолетов и вертолетов состоялся финал Kyiv Drone Racing. Более 30 студенческих команд соревновались за звание самых быстрых, пилотируя легендарные дроны SHRIKE – те самые, которые ежедневно помогают Силам обороны Украины уничтожать вражескую технику.

Видео дня

Соревнования стали первым масштабным студенческим турниром сезона. Победу завоевали хозяева трассы – команда КАИ DRC-1, которая прошла сложную дистанцию из более 10 препятствий за рекордные 36,41 секунды.

Все участники были в равных условиях, используя украинские дроны SHRIKE от SkyFall. Технический регламент соревнований разработали инструкторы Академии SkyFall – сертифицированного МОУ учебного центра, который подготовил более 20 000 военных пилотов, техников и инстуркторов на БПЛА VAMPIRE, SHRIKE и P1-SUN. Судьями были инструкторы и опытные военные пилоты, в частности пилот FPV-дрона с позывным "Джастин" из одной из самых эффективных бригад СБС "РАРОГ".

Тройка победителей:

Команда КАИ DRC-1 (Национальный университет "КАИ") – 0:36,41. Команда PROFРV (Политехнический лицей НТУУ "КПИ") – 0:41,06. Команда KAI DRC-4 (Национальный университет "КАИ") – 0:43,96.

Соревнования инициировал Национальный университет "Киевский авиационный институт" (КАИ) в партнерстве с технологически-оборонной компанией SkyFall, miltech-производителем LAB418 при поддержке Министерства образования и науки Украины.

Андрей Витренко, заместитель министра образования и науки Украины:

"Министерство образования и науки реализует комплексную политику поддержки инженерных специальностей. Drone racing сегодня – это не просто спорт, а один из драйверов высокотехнологичного развития образования и экономики. Современное обучение невозможно без практического освоения инженерии и программирования. Именно поэтому мы рассматриваем сотрудничество с Академией SkyFall как важный фундамент для популяризации технологического спорта и внедрения политики STEM-образования в Украине".

Ксения Семенова, ректор КАИ:

"КАИ является лидером в технологическом спорте среди университетов и колледжей Украины. Поэтому для нас было логично провести соревнования по FPV-рейсингу в стенах КАИ и продолжить курс, заданный прошлогодней Первой студенческой лигой по FPV-гонкам от Академии Skyfall. Там наши команды заняли все призовые места кроме первого – поэтому завоевать первое место стало нашей локальной задачей на эти соревнования.

Наша стратегическая цель – развитие КАИ как исследовательского университета, где студенты вовлечены в технологические исследования и MilTech-индустрию с первого курса. Именно поэтому в партнерстве со SkyFall мы готовим к открытию совместную лабораторию радиочастотных технологий. Это будет пространство, где студенты будут изучать частоты и сигналы на современных осциллографах и смогут реализовать любые собственные проекты".

Иван, представитель технологически-оборонной компании SkyFall:

"Сто участников, которые показывают высокие результаты – это свидетельство того, что украинская индустрия дронов имеет большое будущее. Результаты участников должны вдохновить еще больше студентов и учебных заведений развивать направление БПЛА. Так вместе мы даем импульс формированию нового поколения украинских инженеров и операторов беспилотных систем. Они будут важной частью нашей безопасности и сильной экономики".

Победители получили полезные подарки, которые помогут совершенствовать навыки пилотирования: последние версии пультов и очков, паяльные станции и эксклюзивный мерч от бригады "РАРОГ". А еще тройка лидеров получили сертификаты на курс углубленного обучения на FPV-перехватчике "шахедов" P1-SUN в Академии SkyFall. Также каждая команда забрала дрон SHRIKE с собой для дальнейших тренировок в учебных заведениях".

Справка об организаторах:

SkyFall – украинская технологически-оборонная компания, разработчик тяжелого бомбера VAMPIRE, FPV SHRIKE и перехватчика шахедов P1-SUN. Дронами SkyFall Силами безопасности и обороны Украины уничтожено вражеских целей на десятки миллиардов долларов:

Бомбер VAMPIRE выполнил более 3 000 000 миссий на фронте и стал основой беспилотной силы украинской армии.

FPV SHRIKE ежемесячно стабильно в топе по количеству поражений врага Силами обороны Украины: от поражения личного состава до сбивания шахедов и вертолетов врага.

Перехватчиком "шахедов" P1-SUN уже уничтожено более 2500 вражеских беспилотных средств.

В рамках компании работает Академия SkyFall – сертифицированный Министерством обороны Украины учебный центр, который готовит операторов, техников и инструкторов для работы с технологическими беспилотными системами SkyFall, а также популяризирует MilTech образование среди молодежи и способствует развитию технологического спорта в мире.

Национальный университет "Киевский авиационный институт" (КАИ) – современное учреждение высшего образования Украины, сочетающее подготовку технических специалистов для авиационной отрасли с развитием гуманитарных направлений. По версии Times Higher Education 2026, КАИ – среди лидеров инженерного образования Украины. Университет активно развивает оборонные направления: беспилотные системы, РЭБ, кибербезопасность, искусственный интеллект.

LAB418 – украинская технологическая компания, выросшая из студенческого проекта студента КАИ в милтех-производство с командой более 50 специалистов. Компания сочетает массовый выпуск FPV-дронов с разработкой сложных решений: от самых быстрых в своем классе пропеллеров и систем инициации для перехватчиков (в сотрудничестве с Darknode) до собственных самолетов-разведчиков и deep strike фальш-целей.